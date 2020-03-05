В Сеть слили кандидата на пост главы Минобразования

Анна Новосад / пресс-служба Кабмина

Народный депутат от Слуги народа Александр Качура сообщил, что вместо Анны Новосад на пост министра образования и науки хотят назначить доктора наук и профессора Юлию Гришину. По его словам, сейчас собирают подписи за нее.

При этом политик опубликовал в своем Telegram-канале соответствующий документ.

"Фракция Слуга Народа видит новым Министром образования коллегу по парламенту, доктора наук, профессора - Юлию Гришину. Сейчас идет сбор подписей", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Гришина является членом комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инновация, а также глава подкомитета по вопросам высшего образования.

Как ранее сообщал Главред, Верховная Рада поддержала новый состав Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем на сессии парламента.