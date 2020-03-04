Рада проголосовала за новое правительство: состав нового Кабмина - кто вошел

Голосование за новый Кабмин / Главред

В среду, 4 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку правительство под руководством Алексея Гончарука после полугода работы и назначила новый Кабмин.

Депутаты поддержали новый состав Кабинета министров. "За" проголосовали 277 депутатов. Фракция Голос отказалась поддерживать обновленный Кабмин и покинула зал заседания до голосования. Оппоплатформа воздержалась.

Удалось усидеть в своих креслах лишь четверым министрам из предыдущего состава – министру внутренних дел Арсену Авакову, министру юстиции Денису Малюське, министру инфраструктуры Владиславу Криклию, вице-премьеру - министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.

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При этом некоторые из министров прошлого правительства также останутся в составе нового Кабмина, однако несколько изменят свои должности. Так, премьером стал экс-вице-премьер – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба поменяется должностями с Вадимом Пристайко и возглавит министерство иностранных дел.

Вместе с тем, пока вакантными в Кабмине остаются четыре кресла - министра образования, министра культуры, министра экономики и министра энергетики.

Всего в новом Кабмине появятся 8 новых министров и два министерства - Министерство молодежи и спорта и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Главред рассказывает, кто пришел на смену прежним министрам.

Кабмин Шмыгаля:

Марина Лазебная - Министр социальной политики

Марина Лазебная

Вместо Юлии Соколовской министром соцполитики станет 44-летняя Марина Лазебная . Экономист-менеджер по образованию, Лазебная работает на госслужбе с 2000 года. За это время она успела поработать в Минэкономики замначальника отдела пенсионной реформы, позднее занималась социальной политикой, была помощником министра.

В 2013 году Лазебная руководила Госслужбой занятости вплоть до ее ликвидации, после чего на несколько лет ушла из госсектора.

Вернулась Лазебная уже в конце каденции экс-премьера Гройсмана, была назначена руководителем Государственной социальной службы, но была уволена Гончаруком "по собственному желанию" через полтора месяца работы.

Сергей Бессараб - Министр по делам ветеранов

Сергей Бессараб

Минветеранов возглавит 64-летний Сергей Бессараб . Родом из Днепропетровской области, за все время своей карьеры находится на военной службе.

До войны на Донбассе руководил территориальным управлением "Север", при Януковиче был первым замом командующего сухопутных войск, из-за чего в 2014 году был люстрирован, но позже был восстановлен на службе ввиду изменений в законе "Об очищении власти", позволявших оставлять на службе военных с опытом.

Вскоре, в 2015 году, Бессараб стал замглавой Генштаба ВСУ и командующим силами АТО. Кстати, в 2016 году, Бессараб стал фигурантом скандала, так как якобы он запретил бойцам АТО отвечать на артиллерийский огонь со стороны боевиков в Авдеевской промзоне.

Игорь Уманский - Министр финансов

Игорь Уманский

Министром финансов станет 45-летний экономист Игорь Уманский . Он также с начала нулевых работает на госслужбе и за это время поработал практически во всех существовавших правительствах.

Так, он побывал в министерстве экономики в правительстве Виктора Ющенко, Анатолия Кинаха и первом правительстве Януковича. Позднее руководил одним из департаментов Нацбанка и замглавой правления Укртранснафты. В 2008 году был первым замом тогдашнего министра экономики Виктора Пинзеника и и.о. главы Минфина в правительстве Юлии Тимошенко.

В 2014 году Уманский работал замом Натальи Яресько, но вскоре ушел с этой должности из-за расхождения во взглядах. С 2016 года Уманский около трех лет работал внештатным советником Порошенко, но и от него он ушел из-за отсутствия взаимопонимания и единого видения экономических реформ.

Илья Емец - Министр здравоохранения

Илья Емец

Минздрав окажется в подчинении 64-летнего врача-хирурга Ильи Емца .

Начиная с 1999 года, Емец руководил Центром детской кардиологии и кардиохирургии.

Он доктор медицинских наук, профессор кафедры детской кардиологии и кардиохирургии им. П. Л. Шупика, заслуженный врач Украины, член Европейской ассоциации хирургии врожденных пороков сердца. Автор более 250 научных работ.

Емец также меньше года успел поработать министром здравоохранения в правительстве Азарова, потому не попал под люстрацию.

Андрей Таран - Министр обороны

Андрей Таран

Минобороны отдадут в руководство 65-летнему Андрею Тарану . Он также военный со стажем, в разные годы служил в аппарате Минобороны, главном управлении разведки и дослужился там до начальника службы.

С 2011 по 2014 года представлял Минобороны при представительстве Украины в ООН. В 2015 году три месяца успел поработать в рабочей подгруппе по безопасности в ТКГ в Минске, а уже в 2016 году был уволен в запас с должности первого зама командующего Сухопутными войсками.

За него проголосовали 285 народных депутатов.

Олег Немчинов - Министр Кабинета Министров

Олег Немчинов

42-летний Олег Немчинов станет министром Кабмина вместо Дмитрия Дубилета. До объединения Минспорта с Минкультом командой Зеленского, Немчинов работал его госсекретарем.

Долгое время Немчинов работал на разных должностях в Львовском горсоветах и облсоветах. Во времена Оранжевой революции Немчинов был помощников двух депутатов блока Ющенко Наша Украина Юрия Костенко и Александра Гудимы.

Некоторое время Немчинов успел поработать и во львовском областном управлении Минздоха, где в то же время работал и премьер Шмигаль.

Алексей Чернышов - Министерство развития общин и территорий

Алексей Чернышов

Министерство развития общин и территорий отдадут в руководство 42-летнему Алексею Чернышову .

Уроженец Харькова, Чернышов с октября 2019 возглавлял КГГА. Известный бизнесмен и инвестор, которого в СМИ называют близким соратником другого влиятельного харьковчанина и нынешнего нардепа ОПЗЖ Александра Фельдмана.

Петр Чернышов женат и имеет двух сыновей. Семья нового главы Киевской области имеет солидный список недвижимости, которая в основном записана на самого губернатора. Например, он является владельцем огромной квартиры в столице площадью более 200 квадратных метров, которую приобрел в 2013 году за более чем пять миллионов гривен.

Алексей Резников - вице-премьер-министр, Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Алексей Резников

Министру реинтеграции Алексею Резникову 53 года. Имеет юридическое образование.

С 2000 года руководит адвокатской фирмой, дважды был депутатом Киевсовета, был заместителем мера Киева Виталия Кличко.

В сентябре 2019 года был назначен Зеленским представителем Украины в ТКГ в Минске.

Вадим Гутцайт - Министр молодежи и спорта

Вадим Гутцайт

Олимпийский чемпион по фехтованию и глава Федерации фехтования, 48-летний Вадим Гутцайт возглавит министерство спорта.

Во времена Кучмы и Януковича получал из их рук ордена за вклад в развитие олимпийского спорта, и от Порошенко получил медаль по случаю 25 лет независимости Украины.

В 5 и 6 созывах Рады работал помощником депутата-регионала Эльбруса Тедеева, помощником у которого также был и нынешний глава ОП Андрей Ермак.