Рада проголосовала за новое правительство: состав нового Кабмина - кто вошел

Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина без нескольких министров — решение поддержали 228 депутатов.
В среду, 4 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку правительство под руководством Алексея Гончарука после полугода работы и назначила новый Кабмин.
Депутаты поддержали новый состав Кабинета министров. "За" проголосовали 277 депутатов. Фракция Голос отказалась поддерживать обновленный Кабмин и покинула зал заседания до голосования. Оппоплатформа воздержалась.
Удалось усидеть в своих креслах лишь четверым министрам из предыдущего состава – министру внутренних дел Арсену Авакову, министру юстиции Денису Малюське, министру инфраструктуры Владиславу Криклию, вице-премьеру - министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.
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При этом некоторые из министров прошлого правительства также останутся в составе нового Кабмина, однако несколько изменят свои должности. Так, премьером стал экс-вице-премьер – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба поменяется должностями с Вадимом Пристайко и возглавит министерство иностранных дел.
Вместе с тем, пока вакантными в Кабмине остаются четыре кресла - министра образования, министра культуры, министра экономики и министра энергетики.
Всего в новом Кабмине появятся 8 новых министров и два министерства - Министерство молодежи и спорта и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Главред рассказывает, кто пришел на смену прежним министрам.
Кабмин Шмыгаля:
Марина Лазебная - Министр социальной политики
Вместо Юлии Соколовской министром соцполитики станет 44-летняя Марина Лазебная. Экономист-менеджер по образованию, Лазебная работает на госслужбе с 2000 года. За это время она успела поработать в Минэкономики замначальника отдела пенсионной реформы, позднее занималась социальной политикой, была помощником министра.
В 2013 году Лазебная руководила Госслужбой занятости вплоть до ее ликвидации, после чего на несколько лет ушла из госсектора.
Вернулась Лазебная уже в конце каденции экс-премьера Гройсмана, была назначена руководителем Государственной социальной службы, но была уволена Гончаруком "по собственному желанию" через полтора месяца работы.
Сергей Бессараб - Министр по делам ветеранов
Минветеранов возглавит 64-летний Сергей Бессараб. Родом из Днепропетровской области, за все время своей карьеры находится на военной службе.
До войны на Донбассе руководил территориальным управлением "Север", при Януковиче был первым замом командующего сухопутных войск, из-за чего в 2014 году был люстрирован, но позже был восстановлен на службе ввиду изменений в законе "Об очищении власти", позволявших оставлять на службе военных с опытом.
Вскоре, в 2015 году, Бессараб стал замглавой Генштаба ВСУ и командующим силами АТО. Кстати, в 2016 году, Бессараб стал фигурантом скандала, так как якобы он запретил бойцам АТО отвечать на артиллерийский огонь со стороны боевиков в Авдеевской промзоне.
Игорь Уманский - Министр финансов
Министром финансов станет 45-летний экономист Игорь Уманский. Он также с начала нулевых работает на госслужбе и за это время поработал практически во всех существовавших правительствах.
Так, он побывал в министерстве экономики в правительстве Виктора Ющенко, Анатолия Кинаха и первом правительстве Януковича. Позднее руководил одним из департаментов Нацбанка и замглавой правления Укртранснафты. В 2008 году был первым замом тогдашнего министра экономики Виктора Пинзеника и и.о. главы Минфина в правительстве Юлии Тимошенко.
В 2014 году Уманский работал замом Натальи Яресько, но вскоре ушел с этой должности из-за расхождения во взглядах. С 2016 года Уманский около трех лет работал внештатным советником Порошенко, но и от него он ушел из-за отсутствия взаимопонимания и единого видения экономических реформ.
Илья Емец - Министр здравоохранения
Минздрав окажется в подчинении 64-летнего врача-хирурга Ильи Емца.
Начиная с 1999 года, Емец руководил Центром детской кардиологии и кардиохирургии.
Он доктор медицинских наук, профессор кафедры детской кардиологии и кардиохирургии им. П. Л. Шупика, заслуженный врач Украины, член Европейской ассоциации хирургии врожденных пороков сердца. Автор более 250 научных работ.
Емец также меньше года успел поработать министром здравоохранения в правительстве Азарова, потому не попал под люстрацию.
Андрей Таран - Министр обороны
Минобороны отдадут в руководство 65-летнему Андрею Тарану. Он также военный со стажем, в разные годы служил в аппарате Минобороны, главном управлении разведки и дослужился там до начальника службы.
С 2011 по 2014 года представлял Минобороны при представительстве Украины в ООН. В 2015 году три месяца успел поработать в рабочей подгруппе по безопасности в ТКГ в Минске, а уже в 2016 году был уволен в запас с должности первого зама командующего Сухопутными войсками.
За него проголосовали 285 народных депутатов.
Олег Немчинов - Министр Кабинета Министров
42-летний Олег Немчинов станет министром Кабмина вместо Дмитрия Дубилета. До объединения Минспорта с Минкультом командой Зеленского, Немчинов работал его госсекретарем.
Долгое время Немчинов работал на разных должностях в Львовском горсоветах и облсоветах. Во времена Оранжевой революции Немчинов был помощников двух депутатов блока Ющенко Наша Украина Юрия Костенко и Александра Гудимы.
Некоторое время Немчинов успел поработать и во львовском областном управлении Минздоха, где в то же время работал и премьер Шмигаль.
Алексей Чернышов - Министерство развития общин и территорий
Министерство развития общин и территорий отдадут в руководство 42-летнему Алексею Чернышову.
Уроженец Харькова, Чернышов с октября 2019 возглавлял КГГА. Известный бизнесмен и инвестор, которого в СМИ называют близким соратником другого влиятельного харьковчанина и нынешнего нардепа ОПЗЖ Александра Фельдмана.
Петр Чернышов женат и имеет двух сыновей. Семья нового главы Киевской области имеет солидный список недвижимости, которая в основном записана на самого губернатора. Например, он является владельцем огромной квартиры в столице площадью более 200 квадратных метров, которую приобрел в 2013 году за более чем пять миллионов гривен.
Алексей Резников - вице-премьер-министр, Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий
Министру реинтеграции Алексею Резникову 53 года. Имеет юридическое образование.
С 2000 года руководит адвокатской фирмой, дважды был депутатом Киевсовета, был заместителем мера Киева Виталия Кличко.
В сентябре 2019 года был назначен Зеленским представителем Украины в ТКГ в Минске.
Вадим Гутцайт - Министр молодежи и спорта
Олимпийский чемпион по фехтованию и глава Федерации фехтования, 48-летний Вадим Гутцайт возглавит министерство спорта.
Во времена Кучмы и Януковича получал из их рук ордена за вклад в развитие олимпийского спорта, и от Порошенко получил медаль по случаю 25 лет независимости Украины.
В 5 и 6 созывах Рады работал помощником депутата-регионала Эльбруса Тедеева, помощником у которого также был и нынешний глава ОП Андрей Ермак.