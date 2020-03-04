Новоиспеченный Кабмин вступил в полномочия

Новый Кабмин принял присягу / УНИАН

Новоиспеченный Кабинет министров во главе с Денисом Шмыгалем вступил в полномочия.

Министры приняли присягу на заседании Верховной Рады в среду, 4 марта.

Шмыгаль оставил на своих должностях министра цифровой трансформации Михаила Федорова, министра внутренних дел Арсена Авакова, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра юстиции Дениса Малюську.

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Состав Кабинета министров Дениса Шмыгаля:

Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;

- вице-премьер по вопросам евроинтеграции; Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;

- вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий; Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;

- вице-премьер и министр цифровой трансформации; Арсен Аваков - министр внутренних дел;

- министр внутренних дел; Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;

- министр по делам ветеранов; Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;

- министр молодежи и спорта; Илья Емец - министр здравоохранения;

- министр здравоохранения; Владислав Криклий - министр инфраструктуры;

- министр инфраструктуры; Марина Лазебная - министр социальной политики;

- министр социальной политики; Денис Малюська - министр юстиции;

- министр юстиции; Олег Немчинов - министр Кабинета министров;

- министр Кабинета министров; Игорь Уманский - министр финансов;

- министр финансов; Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий.

Владимир Зеленский предложил Андрея Тарана на должность министра обороны (вместо Андрея Загороднюка). Его кандидатуру поддержали 285 нардепов.

Также президент предложил Дмитрия Кулебу на должность министра иностранных дел (вместо Вадима Пристайко). За назначение Кулебы проголосовали 288 депутатов Рады.

При этом экс-глава МИД Вадим Пристайко займет должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним, что ранее Рада утвердила новый состав Кабмина. Новый состав Кабинета министров подержали 277 депутатов Рады.