Рада назначила министра обороны и главу МИД

Народные избранники назначили главу МИД и министра обороны Украины.
Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Андрея Тарана, поданную президентом Владимиром Зеленским, на пост министра обороны. Голосование состоялось в среду, 4 марта.
Андрей Таран возглавит министерство вместо Андрея Загороднюка, который был главой ведомства в правительстве Алексея Гончарука.
За назначение Тарана проголосовали 285 депутатов Верховной Рады.
Также Рада проголосовала за назначение на пост министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Читайте такжеДенис Шмыгаль - биография и все, что известно о новом премьер-министре
За кандидатуру Кулебы проголосовали 288 народных депутатов.
Кулеба до настоящего времени занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а до этого - был постоянным представителем Украины в Совете Европы.
Как ранее писал Главред, нардепы поддержали новый состав правительства Дениса Шмыгаля.
"За" проголосовали 277 депутатов. Фракция Голос отказалась поддерживать обновленный Кабмин и покинула зал заседания до голосования. Оппоплатформа воздержалась.
Удалось усидеть в своих креслах лишь четверым министрам из предыдущего состава – министру внутренних дел Арсену Авакову, министру юстиции Денису Малюське, министру инфраструктуры Владиславу Криклию, вице-премьеру - министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.