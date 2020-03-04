Рада назначила министра обороны и главу МИД

Верховная Рада назначила двух министров / УНИАН

Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Андрея Тарана, поданную президентом Владимиром Зеленским, на пост министра обороны. Голосование состоялось в среду, 4 марта.

Андрей Таран возглавит министерство вместо Андрея Загороднюка, который был главой ведомства в правительстве Алексея Гончарука.

За назначение Тарана проголосовали 285 депутатов Верховной Рады.

Также Рада проголосовала за назначение на пост министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

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За кандидатуру Кулебы проголосовали 288 народных депутатов.

Кулеба до настоящего времени занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а до этого - был постоянным представителем Украины в Совете Европы.

Как ранее писал Главред, нардепы поддержали новый состав правительства Дениса Шмыгаля.

"За" проголосовали 277 депутатов. Фракция Голос отказалась поддерживать обновленный Кабмин и покинула зал заседания до голосования. Оппоплатформа воздержалась.

Удалось усидеть в своих креслах лишь четверым министрам из предыдущего состава – министру внутренних дел Арсену Авакову, министру юстиции Денису Малюське, министру инфраструктуры Владиславу Криклию, вице-премьеру - министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.