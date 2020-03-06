"Проплыли 80% к берегу": Шмыгаль высказался по медицинской и земельной реформам

Шмыгаль будет продолжать эффективные реформы / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не собирается сворачивать медицинскую реформу, которую начала реализовывать экс-министр Ульяна Супрун.

"Мы прошли довольно большой путь. Мы находимся сегодня процентов на 80 от завершения этой реформы и получения результата. Поэтому разворот … когда мы переплываем реку и проплыли 80% уже к берегу и принимать решения разворачиваться назад, или доплыть до конца, преодолеть эти 20% которых осталось. Конечно надо завершать реформу ", - сказал он во время программы Право на власть на телеканале 1+1.

По словам премьера, его видение реформирования отрасли совпадает с новым министром здравоохранения Ильей Емцем.

Читайте такжеДенис Шмыгаль - биография и все, что известно о новом премьер-министреВо время телевизионной программы Шмыгаль также заявил, что поддерживает земельную реформу. Каждый гражданин страны, отметил премьер, должен иметь право по рыночной стоимости продавать свою землю. Он напомнил, что рынок земли существует во многих развитых странах.

"Я сторонник того, чтобы рынок земли был открыт в первую очередь для украинцев, и чтобы это был цивилизованный рынок земли, который даст толчок росту экономики, фермерству, аграрному комплексу в Украине", – сказал Шмыгаль.

По словам главы правительства, продавать землю украинцы должны по рыночной стоимости, а все остальные вопросы необходимо решить на референдуме.

Ранее Главред писал, что 4 марта на внеочередном заседании Рада утвердила новый состав Кабмина. Новый состав Кабинета министров подержали 277 депутатов Рады.

Напомним, Кабмин Дениса Шмыгаля успел принять свое первое решение.