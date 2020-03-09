"Едут венки возлагать": Климкин рассказал, как проучить Путина на 9 мая

Павел Климкин / УНИАН

Украина должна настоять на том, чтобы приглашенные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на парад 9 мая лидеры посетили Киев. По словам бывшего министра иностранных дел Павла Климкина, Украина и вся Европа отмечают День победы над нацизмом 8 мая, поэтому такой вариант возможен.

При этом он указал, что Путин попытается заключить закулисную договоренность по Украине с западными лидерами, если те приедут в Москву.

"Если они все-таки поедут, а это большое "если", то было бы хорошо, чтобы они посетили Киев. А то как – в Москву едут, а в Киев не едут?.. Там возникают угрозы, поскольку Путин попробует вокруг 9 мая согласовать свою версию, в которой Украина будет только частью. А потом убеждать Трампа. Они могут разыграть комбинацию и попробовать за счет Трампа или Макрона совместно надеть нам на голову какой-то вариант, который нам по определению не подходит. Угрозы я вижу в этом абсолютно реальные", – рассказал Климкин в интервью Обозревателю.

Также он считает, что украинские дипломаты должны сделать все, чтобы западные лидеры посетили Киев.

"Украинская дипломатия должна все сделать, чтобы их затащить... Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая. Катастрофа, поскольку никто же не надеется, что они едут только венки там возлагать", – подытожил экс-министр.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский не поедет в Москву на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая.