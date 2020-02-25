"День Победы": у Путина не сдержали обещание по Зеленскому

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский не поедет в Москву на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая. Так, Кремль не приглашал главу украинского государства.

"По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного Департаментом документального обеспечения Офиса президента Украины, запрашиваемый документ отсутствует", – сообщили в Департаменте доступа к публичной информации Офиса президента в ответ на запрос Украинской правды.

При этом не уточняется, планировал ли Зеленский визит в Москву на эту дату.

Стоит отметить, что помощник президента РФ Юрий Ушаков пообещал, что Зеленского пригласят на парад к 9 маю.

Как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон решил ехать в Москву 9 мая на празднование 75-летия Дня Победы.