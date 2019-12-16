Во Франции рассказали, поедет ли Макрон в Москву на День Победы

Путин и Макрон вновь встретятся, но теперь уже в Москве / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон решил ехать в Москву 9 мая на празднование 75-летия Дня Победы.

"Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на дне победы в Москве", - сообщила в интервью радиостанции Эхо Москвы посол Франции в РФ Сильви Берманн.

По словам дипломата, Макрон уже известил президента РФ Владимира Путина о том, что принял положительное решение.

Как ранее сообщалось, в Сети возникло бурное обсуждение логотипа, разработанного к празднованию 75-летию победы в России.

Напомним, ранее Владимир Путин озвучил Эммануэлю Макрону ожидания от Украины. До этого президент Франции детально рассказал Владимиру Зеленскому о своих переговорах с Владимиром Путиным.