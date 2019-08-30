Макрон рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным

Эммануэль Макрон пообщался с Владимиром Зеленским / president.gov.ua

Для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо принять ряд мер политического характера, а также в сфере безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Учитывая саммит глав государств и правительств "нормандского формата" в сентябре, он напомнил о совместном стремление к быстрому прогрессу относительно мер по безопасности и политических мер, необходимых для урегулирования конфликта на востоке Украины", - рассказали содержание беседы в Елисейском дворце.

Читайте такжеПутин и Макрон решили использовать Зеленского в своих целяхМакрон рассказал Зеленскому о своих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, а также о "результатах переговоров, проведенных с президентом РФ в Форте Брегансон и переговоров на саммите G7".

Кроме того, Макрон поздравил Зеленского "с поддержкой, которую Рада предоставила новому премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и его правительству".

Напомним, ранее Макрон заявлял о необходимости пересмотра отношения с Россией, чтобы избежать новой холодной войны.