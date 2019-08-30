Макрон рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным

30 августа 2019, 09:59

Президент Франции напомнил о необходимости политических шагов для разрешения конфликта с РФ.

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Париж
Эммануэль Макрон пообщался с Владимиром Зеленским / president.gov.ua

Для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо принять ряд мер политического характера, а также в сфере безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Учитывая саммит глав государств и правительств "нормандского формата" в сентябре, он напомнил о совместном стремление к быстрому прогрессу относительно мер по безопасности и политических мер, необходимых для урегулирования конфликта на востоке Украины", - рассказали содержание беседы в Елисейском дворце.

Читайте такжеПутин и Макрон решили использовать Зеленского в своих целяхМакрон рассказал Зеленскому о своих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, а также о "результатах переговоров, проведенных с президентом РФ в Форте Брегансон и переговоров на саммите G7".

Кроме того, Макрон поздравил Зеленского "с поддержкой, которую Рада предоставила новому премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и его правительству".

Напомним, ранее Макрон заявлял о необходимости пересмотра отношения с Россией, чтобы избежать новой холодной войны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Франция Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:00
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
10:00
Начался чат с политологом Александром Кочетковым
09:59
Макрон рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным Видео
09:54
Зеленский пишет биографию Порошенко мнение
09:51
Концы в воду: кум Путина через суд хочет запретить книгу о Стусе
09:38
Халеп проиграла 116-й ракетке мира во втором круге US Open
09:29
Адвокат подтвердил подготовку к передаче моряков Украине
09:28
15-летняя Гауфф сенсационно вышла в третий круг US Open
09:26
Пентагон одобрил военную помощь Украине Видео
09:17
Рекордсмен мира по плаванию утонул во время тренировки
09:04
У Зеленского заявили, что обмен пленными "еще не завершен"
08:49
"Давайте дождемся факта": Данилюк прокомментировал обмен пленными Видео
08:45
Часть задержанных украинцев отказалась от обмена – СМИ Видео
08:35
Самое слабое звено: почему Зеленскому лучше избавится от Богдана мнение
08:30
Пленные украинские моряки уже в Киеве - СМИ
08:25
Задержанные россияне остаются в СИЗО: адвокат прокомментировал обмен пленными Видео
08:02
Новый глава МИД пообещал за полгода кардинально продвинуться в решении конфликта на Донбассе
07:44
В Сети появился полный список людей, которых отпустила Россия
07:18
Стало известно, когда нардепы станут "обычными людьми"
07:14
"Какой секс": Maruv возбудила горячим танцем на концерте Фото
06:54
Кто все эти люди: кому Верховная Рада доверила управление страной
06:45
Пик подорожания: эксперты предупредили о новом скачке цен Видео
06:18
Доктор Комаровский назвал главное правило кормления заболевшего ребенка
06:01
Бацьку же ничего не спасет: астролог рассказал, когда Лукашенко потеряет власть
05:28
Диетолог назвала типичные ошибки худеющих: как их избежать
04:50
"Их места возле туалетов": на что будут влиять 44 пророссийских "гаврика" в Раде – эксперт Видео
04:37
Лига Европы: все результаты плей-офф квалификации
04:09
Супрун дала советы мужчинам, как побороть облысение
03:25
Сенцов, моряки и другие политзаключеннные возвращаются в Украину
03:17
"У*банство, бабушкины трусы": Бузова на интимном фото рассмешила сеть
02:47
Первое ночное заседание Рады: ЕС и Голос досрочно покинули парламент Видео
02:39
Экс-депутат Госдумы рассказал, на что пойдет Путин ради своей власти в России
02:14
Обмен пленными: в России заявили о выезде заключенных в Украину Видео
01:52
Встреча с Зеленским не состоится: Трамп отменил визит в Польшу – Bloomberg Видео
01:48
Психолог объяснила, кого нужно слушать Видео
01:33
Волкер высказал поддержку США новому Кабмину премьера Гончарука Видео
01:04
Пенсионеры-переселенцы могут остаться без соцвыплат: в чем причина
00:55
Луценко дал напутствие новому генпрокурору Рябошапке
00:36
Верховная Рада в первом чтении отменила депутатскую неприкосновенность Видео
00:25
Диетолог раскрыла секрет, как похудеть, чтобы не обвисла кожа
00:08
"Фашизм рухнет": Кикабидзе сделал роковой прогноз для России
29 августа, четверг
23:37
Рада назначила нового генпрокурора
23:30
Лукашенко и Болтон обсудили разрешение конфликта на Донбассе
23:19
Бойцы Азова четырех боевиков уничтожили, еще одного – взяли в плен Видео
22:51
У Вакарчука пояснили отказ голосования за новый Кабмин Видео
22:48
Новый Кабмин уже собрался на тайное заседание – источники Видео
22:35
Ученые пояснили причины ночного жора: как отучить себя есть по ночам Видео
22:09
"Она сделает все возможное": Гриневич оценила нового министра образования Видео
22:07
"Предатели из ближнего круга": раскрыты любопытные детали смерти Захарченко Видео
21:56
Луганская Заря вылетела из Лиги Европы Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять