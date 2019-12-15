"План Барбаросса": в Сети поглумились над лого 75-летия победы в РФ

Парад в Москве / Reuters

В Сети возникло бурное обсуждение логотипа, разработанного к празднованию 75-летию победы в России.

"75. Победа": Официальный логотип празднования 75-летия Победы будет выглядеть так", - написал в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов, опубликовав соответствующее лого.

Однако новый логотип вызвал много вопросов у пользователей в Сети. В частности, они обратили внимание на то, что использованные в изображении стрелки (стилизованные под направления наступлений) почему-то указывают на восток, хотя, по логике, должны указывать на запад (направление наступления советских войск).

/ @dimsmirnov175

"Если уж и делать стрелки, то направление их должно быть в другую сторону, на Запад", "А почему стрелки на восток, это кто наступает и чья победа? Где знамя победы и другие символы? Позорище, а не логотип", "Чуть похоже на стилизованную свастику", "Это форменное безобразие так как стрелы расположены в направлении на Восток! Они, что с карты операции Барбаросса взяты?", "Дранг нах остен. Зер Гут!", - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что приедет в Москву специально для участия в мероприятиях на празднование 75-летия победы.