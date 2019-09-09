С ними Путин и Макрон: президент Франции приедет в Москву на День Победы

Владимир Путин и Эммануэль Макрон / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву специально для участия в мероприятиях на празднование 75-летия победы в ВОВ.

С таким заявлением выступил в понедельник, 9 сентября, глава французского Министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, сообщает агентство "Интерфакс".

По данным российских СМИ, праздничные мероприятия пройдут в Москве 9 мая 2020-го. Свое участие в них подтвердили 17 иностранных лидеров, в том числе главы Индии, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии и Сербии.

Напомним, ранее Владимир Путин озвучил Эммануэлю Макрону ожидания от Украины. До этого президент Франции детально рассказал Владимиру Зеленскому о своих переговорах с Владимиром Путиным.