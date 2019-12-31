75-летее победы и семейные традиции: обнародовано новогоднее видеообращение Путина

Некоторые регионы России уже встретили Новый год.
Президент России Владимир Путин в традиционном обращении по итогам года поздравил сограждан с Новым годом.
Видеообращение обнародовано на YouTube-канале телеканала Россия-1 около 16:00 по московскому времени, поскольку некоторые регионы России встречают Новый год гораздо раньше.
В частности, первыми в России 2020 год встретили жители Камчатки и Чукотки. В этих регионах Новый год наступил в 15:00 31 декабря по Москве.
Путин в обращении традиционно поздравил россиян с грядущим годом и отметил, что успехи страны в будущем зависят от "усилий и вклада каждого из нас". Также он упомянул о 75-й годовщине Победы, которую планируют помпезно отпраздновать 9 мая 2020 года.
Завершил спич глава Кремля сентиментальными фразами о семейных традициях, старых игрушках на елку и предновогодней атмосфере "добра и заботы о близких". Путин пожелал россиянам счастья, взаимопонимания в доме и преодоления трудностей.
Напомним, накануне Нового года президент Владимир Зеленский снова поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.
Как ранее сообщалось, поздравления с наступающим Новым годом 2020 и по случаю Рождества уже отправил мировым лидерам глава России Владимир Путин, не упомянув в них Зеленского.