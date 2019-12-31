75-летее победы и семейные традиции: обнародовано новогоднее видеообращение Путина

Путин в обращении вспомнил о старых новогодних игрушках / Фото: скриншот из видео

Президент России Владимир Путин в традиционном обращении по итогам года поздравил сограждан с Новым годом.

Видеообращение обнародовано на YouTube-канале телеканала Россия-1 около 16:00 по московскому времени, поскольку некоторые регионы России встречают Новый год гораздо раньше.

В частности, первыми в России 2020 год встретили жители Камчатки и Чукотки. В этих регионах Новый год наступил в 15:00 31 декабря по Москве.

Путин в обращении традиционно поздравил россиян с грядущим годом и отметил, что успехи страны в будущем зависят от "усилий и вклада каждого из нас". Также он упомянул о 75-й годовщине Победы, которую планируют помпезно отпраздновать 9 мая 2020 года.

Завершил спич глава Кремля сентиментальными фразами о семейных традициях, старых игрушках на елку и предновогодней атмосфере "добра и заботы о близких". Путин пожелал россиянам счастья, взаимопонимания в доме и преодоления трудностей.

Напомним, накануне Нового года президент Владимир Зеленский снова поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как ранее сообщалось, поздравления с наступающим Новым годом 2020 и по случаю Рождества уже отправил мировым лидерам глава России Владимир Путин, не упомянув в них Зеленского.