Путин, поздравляя с Новым годом Крысы – щелкнул Зеленского по носу

Поздравления с Новым годом 2020 – Путин щелкнул Зеленского по носу / коллаж ВВС

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 и по случаю Рождества уже отправил мировым лидерам глава России Владимир Путин.

В списке поздравленных лиц оказались его коллеги из Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп, а также канцлер Германии Ангела Меркель и венесуэльский лидер Николас Мадуро.

"Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым, 2020 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций", — сообщила пресс-служба Кремля.

Путин поздравил даже главу непризнанной в мире "Республики" Абхазия — но не упомянул в поздравлении своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

Ранее мы уже публиковали Прикольные открытки с Новым годом Крысы – счастливые и красивые. Скачать открытки с Новым годом 2020 можно в подборке Главреда к наступающему празднику 31 декабря.