Прикольные открытки с Новым годом Крысы – счастливые и красивые

Скачать открытки с Новым годом 2020 можно в подборке Главреда к наступающему празднику 31 декабря.
Открытки с Новым годом 2020 – умилительная частичка праздника. Любому человеку придутся по душе мега-крутые поздравления с Новым годом Крысы.
Они создают настроение, помогают дожить до праздника 31 декабря, продираясь к нему сквозь рабочие завалы, давки в метро и на рынках, доскользить по гололеду до самого волшебного торжества года.
Картинки с наступающим Новым годом партнерам, коллегам, начальнику и друзьям отправлять начинают уже в конце декабря.
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Поздравления с Новым годом короткие
Мудрые поздравления с Новым годом в прозе:
На пороге самый роскошный праздник года. Как встретить Новый год 2020 лучше всего? Но умная мысль обычно приходит, когда глупость уже сделана! Поэтому не бойтесь в новый год сморозить глупость, ведь это приближает вас к состоянию умудренности! Лучше петь мимо нот, танцевать не в такт и смеяться невпопад, чем весь вечер следить за собственной импозантностью. Счастье не имеет правил хорошего тона – оно просто делает человека гармоничным внешне и внутренне! Самого настоящего Счастья вам в наступающем году!
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Короткие смешные пожелания на Новый год:
Желаем счастья, доброго здоровья
И веселого застолья,
Чтобы жили Вы богато,
И росла у Вас зарплата!
И чтоб все, что захотели
Получилось в самом деле!
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Прикольные поздравления с Новым годом для взрослых короткие:
Не каждый миллионом алых роз
Украсит новогоднюю пирушку,
Но пусть тебя веселый Дед Мороз
Подарками засыплет по макушку!