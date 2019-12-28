Прикольные открытки с Новым годом Крысы – счастливые и красивые

Открытки с Новым годом 2020 красивые и ярко-волшебные – С наступающим Новым годом! / 1zoom.ru

Открытки с Новым годом 2020 – умилительная частичка праздника. Любому человеку придутся по душе мега-крутые поздравления с Новым годом Крысы.

Они создают настроение, помогают дожить до праздника 31 декабря, продираясь к нему сквозь рабочие завалы, давки в метро и на рынках, доскользить по гололеду до самого волшебного торжества года.

Картинки с наступающим Новым годом партнерам, коллегам, начальнику и друзьям отправлять начинают уже в конце декабря.

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Поздравления с Новым годом короткие

Мудрые поздравления с Новым годом в прозе:

На пороге самый роскошный праздник года. Как встретить Новый год 2020 лучше всего? Но умная мысль обычно приходит, когда глупость уже сделана! Поэтому не бойтесь в новый год сморозить глупость, ведь это приближает вас к состоянию умудренности! Лучше петь мимо нот, танцевать не в такт и смеяться невпопад, чем весь вечер следить за собственной импозантностью. Счастье не имеет правил хорошего тона – оно просто делает человека гармоничным внешне и внутренне! Самого настоящего Счастья вам в наступающем году!

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Короткие смешные пожелания на Новый год:

Желаем счастья, доброго здоровья

И веселого застолья,

Чтобы жили Вы богато,

И росла у Вас зарплата!

И чтоб все, что захотели

Получилось в самом деле!

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Прикольные поздравления с Новым годом для взрослых короткие:

Не каждый миллионом алых роз

Украсит новогоднюю пирушку,

Но пусть тебя веселый Дед Мороз

Подарками засыплет по макушку!

Прикольные открытки с Новым годом – картинки