Мега-крутые поздравления с Новым годом Крысы – открытки и тексты смешные

С Новым годом 2020 – короткие смешные и мудрые поздравления с Новым годом в прозе, стихи и открытки / 1zoom.ru

С Новым годом 2020 поздравления – прикольные, смешные и мудрые – помогают прочувствовать всю радость праздника, его волшебный дух.

Короткие смешные пожелания на Новый год и мудрые поздравления с Новым годом в прозе или стихах передают отношение к человеку и заражают позитивом.

До праздника осталось меньше суток – так что уже пора требовать от поисковика: "Ok Google поздравление с праздником". И выбирать красивые поздравления с Новым годом – бесплатные анимированные открытки и прикольные поздравления с Новым годом Крысы.

Только лучшие поздравления с Новым годом 2020 подобрал Главред на праздник 31 декабря.

Ранее мы уже публиковали Прикольные открытки с Новым годом Крысы – счастливые и красивые. Скачать открытки с Новым годом 2020 можно в нашей подборке к наступающему празднику 31 декабря.

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Поздравления с Новым годом в прозе

Мудрые поздравления с Новым годом в прозе:

Отменного здоровья вам в Новом году! Пусть ноги будут сильнее, чтобы пройти новые километры, руки — крепче, чтобы удержать новые призы, голова — отчаянней, чтобы покрыться лавровым венцом. И только сердце пусть остается прежним — горячим!

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Вы мои самые лучшие друзья. Вы наполняете мою жизнь радостью и праздником. Пусть же будущий год принесет вам только море позитива. И надеюсь, что наступающий год нам принесет много приятных вечеров. С Новым годом!

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Новогодние поздравления смешные:

Желаю, чтобы все в 2020 году спотыкались, падали и плакали… Но спотыкались — о деньги, падали — в объятия, плакали — от счастья!

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Прикольные поздравления с Новым годом:

Хочу пожелать у Деда Мороза в Новом году здоровья для тех, кого я люблю. А богатства — для тех, кто любит меня!

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Поздравления с Новым годом своими словами:

С Новым годом! Желаю быть чудом весь чудесный год, желаю снегопада денег и вьюги удачи, вихря счастья и бурана любви. Пусть этот год будет суперским и мега-крутым, а в нем пусть будет и драйв, и кайф, и роскошь!

С Новым годом – стихи

Стихи с Новым годом:

Стучится в двери Новый год,

Часы двенадцать бьют!

Пусть ярко этот год пройдет,

Как праздничный салют!

Желаю горя вам не знать,

Жить в радости всегда,

Уверенно вперед шагать

И в зной, и в холода!

Пусть добрый дедушка Мороз

Проявит к вам внимание

И сделает, чтобы сбылось

Заветное желание!

***

Красивые поздравления с Новым годом:

Он бежит к тебе вприпрыжку,

Позабыв покой и сон.

Новый год — еще мальчишка,

Но умом не обделен!

Он твои мечты узнает

И, конечно, воплотит,

Даст того, что не хватает

И о чем душа болит.

Красоты, любви, достатка

И удачи с теплотой,

Или жизни очень сладкой...

Только дверь ему открой!

***

Прикольные поздравления с Новым годом для взрослых:

В Новый год желаю Вам

Палочку волшебную,

Чтоб имели Вы всегда

Жизнь великолепную!

Чтобы было все, как в сказке:

Ярко, красочно кругом.

Чтобы в золоте купались,

Жили во дворце крутом!

***

Поздравления с Новым годом Крысы:

Крыска пусть мечты исполнит,

Кошелек пускай наполнит,

Пусть теплом согреет дом,

Чтоб дела шли на подъем,

Трудностей чтоб не встречали,

Год весь жили-пировали,

Не болели, не старели,

И успех во всем имели!

***

Под знаком Крысы этот год встречайте.

Пусть Крыса вам удачу принесет!

Она всегда имеет норку — знайте,

И в шубке натуральной круглый год.

Пускай в бюджете вам закроет дырку,

Пусть закрома наполнит до краев,

Подарит вам отдельную квартирку

И шубки из роскошнейших мехов!

Поздравления с Новым годом 2020 короткие

Короткие смешные пожелания на Новый год Крысы:

Крыса зубы наточила,

Чтобы беды все прогнать,

Чтоб весь год нам классно было,

Чтобы всем нам процветать!

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Смс с Новым годом 2020:

Снова праздник в дом приходит,

Наш любимый Новый год,

Пусть для каждого он счастье

Долгожданное несет.

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3 смс - 139 символов:

С Новым годом! Желаю целый год находиться в круговороте счастья, любви, успеха и радости. Пусть чудеса случаются, а мечты всегда сбываются!

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Короткие поздравления с Новым годом в прозе:

Пусть грядущий год будет таким же ярким, как вспышки новогодних фейерверков, таким же красивым, как новогодняя елка, таким же веселым, как нынешний праздник. Пусть настроение будет на высоте, душа поет от радости, а в сердце цветет любовь!

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Прикольные поздравления с Новым годом для взрослых короткие:

К нам приходит Крыски год,

Чтобы не было тревог,

Чтобы только мы балдели,

И от счастья песни пели!

Открытки с Новым годом 2020 – картинки