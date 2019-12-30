Анимированные поздравления с Новым годом Крысы – открытки, тексты и видео

С Новым годом 2020 гифки прикольные и мудрые пожелания с Годом Крысы

Подходит пора дарить мега-крутые поздравления с Новым годом Крысы. Новогодние гиф – gif с наступающим Новым годом и с уже наступившим – подобрал Главред на праздник 31 декабря.

Мы собрали самые красивые бесплатные анимационные открытки с Новым годом 2020 и видео-поздравления с Новым годом Крысы. Веселых праздников всем!

Ранее мы уже публиковали Прикольные открытки с Новым годом Крысы – счастливые и красивые. Скачать открытки с Новым годом 2020 можно в подборке Главреда к наступающему празднику 31 декабря.

Пожелания с Новым годом Крысы короткие

Пускай в Год Крысы сбудется

Желание любое,

Исчезнет и забудется

Мгновенно все плохое!

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Пусть Мышка счастье принесет

И все исполнит Новый год!

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Под звон курантов пусть несет тебе 2020 Новый год мешок самых дорогих подарков: крепкое здоровье, светлые надежды, искренние улыбки, постоянный успех, бесконечную радость, неиссякаемый оптимизм, преданную дружбу, верную любовь и огромное счастье!

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Пусть год Мышки будет добрым,

Ярким, классным, бесподобным!

С новым годом 2020 – гифки

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