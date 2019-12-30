Анимированные поздравления с Новым годом Крысы – открытки, тексты и видео

Бесплатные анимационные открытки с Новым годом 2020 и бесплатно прикольные видео поздравления с Новым годом для взрослых подобрали мы на праздник 31 декабря.
Подходит пора дарить мега-крутые поздравления с Новым годом Крысы. Новогодние гиф – gif с наступающим Новым годом и с уже наступившим – подобрал Главред на праздник 31 декабря.
Мы собрали самые красивые бесплатные анимационные открытки с Новым годом 2020 и видео-поздравления с Новым годом Крысы. Веселых праздников всем!
Ранее мы уже публиковали Прикольные открытки с Новым годом Крысы – счастливые и красивые. Скачать открытки с Новым годом 2020 можно в подборке Главреда к наступающему празднику 31 декабря.
Пожелания с Новым годом Крысы короткие
Пускай в Год Крысы сбудется
Желание любое,
Исчезнет и забудется
Мгновенно все плохое!
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Пусть Мышка счастье принесет
И все исполнит Новый год!
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Под звон курантов пусть несет тебе 2020 Новый год мешок самых дорогих подарков: крепкое здоровье, светлые надежды, искренние улыбки, постоянный успех, бесконечную радость, неиссякаемый оптимизм, преданную дружбу, верную любовь и огромное счастье!
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Пусть год Мышки будет добрым,
Ярким, классным, бесподобным!