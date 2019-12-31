Зеленский снова поговорил с Путиным: о чем договорились

Зеленский и Путин / Главред

Президент Владимир Зеленский снова поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путины.

Главы государств договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, которые находятся в Крыму и в России, и россиян, находящихся в Украине, сообщили в Офисе президента.

По его данным, Зеленский и Путин поздравили друг друга с наступающими праздниками, проведенным 29 декабря взаимным освобождением удерживаемых лиц и поприветствовали заключение контракта на транзит российского газа через территорию Украины.