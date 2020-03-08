"На х*й из Украины": во Львове феминисток забросали яйцами

Участники марша требовали равных прав для женщин и мужчин в Украине.
В воскресенье, 8 марта, во Львове марш за права женщин закончился скандалом – его участниц забросали яйцами.
Как сообщила в Facebook одна из феминисток Марта Чумало, инцидент произошел на улице Федорова.
По словам женщины, неизвестные забросали их яйцами с криками "На х*й прочь из Украины". В связи с этим участницы марша намерены обратиться в полицию.
Как сообщают местные СМИ, во Львове более 150 участников прошлись по центру города с феминистическими лозунгами.
Среди основных идей марша - равные права для женщин и мужчин в Украине, призыв ратифицировать Стамбульскую конвенцию, усилить защиту женщин от домашнего и гендерно обусловленного насилия.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Виннице участников тренинга облили маслом и засыпали перьями.