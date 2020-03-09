Жуткое ДТП в Житомирской области: четверо погибших, в том числе – ребенок

ДТП в Житомирской области / zt.npu.gov.ua

В ночь на понедельник, 9 марта, в пгт Любар Житомирской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека.

Как рассказали в Отделе коммуникации полиции в Житомирской области, смертельная авария произошла на автодороге Житомир - Черновцы.

Сообщается, что 23-летний водитель BMW-523 не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Daewoo Lanos.

В результате от полученных травм на месте ДТП погибли оба водителя и пассажирка Daewoo. В реанимационном отделении больницы умер ребенок, который также находился в Daewoo.

/ zt.npu.gov.ua

В полиции уточнили, что пассажиркой Daewoo 1985 года была гражданка Украины. Погибшая девочка в возрасте 1 год и 3 месяца, ее ребенок, гражданка Италии. По имеющейся информации, женщина ехала от родственников в Хмельницкой области в аэропорт в столице вместе с дочерью, воспользовавшись услугами водителя такси, 1976 года рождения, жителя Хмельницкой области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

/ zt.npu.gov.ua

Как уточняют местные СМИ, в больнице находится пассажир BMW – житель Любарского района 1994 года рождения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Львовщине авто слетело в озеро: четверо погибших.