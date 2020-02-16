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Кошмарное ДТП на Львовщине: авто слетело в озеро, четверо погибших

16 февраля 2020, 14:00

Погибшими оказались жители Яворовского района в возрасте 19-24 года.

  • ДТП во Львовской области Фейсбук И.Зинкевича
  • ДТП во Львовской области Фейсбук И.Зинкевича
  • ДТП во Львовской области Фейсбук И.Зинкевича
  • ДТП во Львовской области Фейсбук И.Зинкевича
  • ДТП во Львовской области Фейсбук И.Зинкевича
  • ДТП во Львовской области Фейсбук И.Зинкевича
  • ДТП во Львовской области Фейсбук И.Зинкевича
  • ДТП во Львовской области Фейсбук И.Зинкевича

В селе Коты Яворовского района Львовской области спасатели достали из озера легковой автомобиль с телами четырех погибших.

"В воскресенье, 16 февраля, в 8:53 поступило сообщение, что на автодороге Рава-Русская – Судовая Вишня при въезде в с. Коты Яворовского района автомобиль "Audi-80" не справился с управлением и слетел в озеро", - говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожарно-спасательное отделение проводило работы по обследованию дна озера.

Как сообщили в ГУ НП во Львовской области, предварительно установлено, что водитель авто 20-летний житель района, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в водоем и перевернулся на крышу. Водитель и трое пассажиров автомобиля, все жители Яворовского района в возрасте 19-24 года, погибли на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее на трассе Санкт-Петербург − Невель произошло ДТП, в результате погибли 8 человек. Там лоб в лоб столкнулись частный микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo. По данным Telegam-канала Mash, погибшие украинцы ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга.

ДТП Львовская область
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