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"Нация не готова": Кравчук похвалил Зеленского за мирный план

12 марта 2020, 01:34

Леонид Кравчук считает, что инициативы Зеленского соответствуют сложившейся ситуации

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / Главред

Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал мирный план нынешнего главы украинского государства Владимира Зеленского. По его словам, мирные инициативы соответствуют сложившейся ситуации.

"Я оцениваю его (план, – ред.) как адекватный нашим возможностям. Я всегда стоял и стою на том, что нельзя ставить задания, для которых нет условий, к совершению которых нация не готова. Поэтому этот план адекватен ситуации и народу украинскому, украинской политике и власти", – отметил Кравчук в комментарии дал Telegram-каналу Pavlovsky News.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский во время официального представления нового министра обороны Андрея Тарана отметил, что Киев делает все для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

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