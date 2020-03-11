"Фатально ошибаются": Зеленский сделал важное заявление о войне на Донбассе

Владимир Зеленский / скриншот

В среду, 11 марта президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Андрея Тарана. В своей речи глава государства озвучил важный месседж относительно войны на Донбассе.

В частности, Зеленский отметил, что Украина делает все для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Однако в случае атаки противника украинские военные готовы дать отпор.

"Я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так. И украинские военные уполномочены всегда давать адекватный, мощный ответ на действия агрессора", - заявил президент.

"Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять по украинским солдатам, фатально ошибается. И это доказывает статистика потерь противника в марте", - добавил он.

Напомним, 4 марта Верховная Рада поддержала кандидатуру Андрея Тарана, поданную президентом Владимиром Зеленским, на пост министра обороны. За назначение Тарана отдали свои голоса 285 депутатов Верховной Рады. Андрей Таран возглавит министерство вместо Андрея Загороднюка, который был главой ведомства в правительстве Алексея Гончарука.