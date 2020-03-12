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Паника в магазинах и открытые школы: что происходит в первый день карантина в Украине

12 марта 2020, 11:43

Ограничений в работе общественного, автомобильного и железнодорожного транспорта нет.

маска, карантин
В Украине объявили карантин / УНИАН

Кабинет министров Украины обнародовал постановление об установлении с 12 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории Украины карантина для предотвращения распространения коронавируса Covid-19.

Карантин в детсадах, школах, вузах: что решили в Минобразования

В Министерстве образования и науки Украины уточнили, что карантин вводится во всех учебных заведениях независимо от формы собственности и сферы управления. Речь идет о заведениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего, последипломного образования.

Также МОН рекомендует учебным заведениям:

  • отказаться от проведения и участия в массовых мероприятиях в помещениях и на территории учебных заведений, в том числе пробного внешнего независимого оценивания, олимпиад, соревнований, конкурсов, выставок и тому подобное;
  • не направлять соискателей образования и сотрудников заведений в страны с высокой степенью риска заражения;
  • информировать соискателей образования и сотрудников заведений о том, как предотвратить распространение болезни и действиях в случае заболевания;
  • разработать меры по проведению занятий с помощью дистанционных технологии и по отработке занятий в соответствии с учебными планами после нормализации эпидемической ситуации;
  • разработать меры по частичному переводу работников на дистанционную работу;
  • обеспечить профилактические меры, которые предотвратят массовое распространение острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, и острых респираторных инфекций;
  • выделить в общежитиях учреждений профтеха, профессионального предвысшего, высшего, последипломного образования места для изоляции соискателей образования с признаками острых респираторных заболеваний;
  • выполнять решения временных областных противоэпидемических комиссий;
  • ограничить проведение запланированных совещаний, проверок, экспертиз до нормализации эпидемической ситуации.

Отметим, что мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что 12-13 марта (четверг и пятница) в городе будут работать детские сады и школы. Лишь со следующей недели их работу приостановят. "Мы понимаем, что не все имеют возможность сразу оставить детей дома, поэтому эти два дня школы и садики будут открыты. Большая просьба к работодателям - отнестись с пониманием к родителям, имеющих несовершеннолетних детей, по возможности обеспечить удаленную работу", - призвал Садовой.

Карантин в Украине: что происходит на вокзалах и в аэропортах

По сообщению Министерства инфраструктуры, ограничений по работе общественного транспорта в городах, автомобильного и железнодорожного транспорта нет.

"На пунктах пропуска на государственной границе осуществляется температурный скрининг. Введен учет лиц, въезжающих из эпидемически опасных территорий", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Кабмине объяснили, почему в Украине заранее ввели коронавирусный карантинПо данным пресс-службы, пассажирские поезда отправляются в соответствии с технологическим процессом и согласно расписанию движения. Осуществляется дополнительная санитарная обработка поездов. Проводится уборка и дезинфекция вокзальных помещений, в пассажирских вагонах в пути следования, проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшего пользования пассажирами не менее 1 раза в час.

В министерстве отметили, что Укрзализныця укомплектована средствами индивидуальной защиты, а на вокзалах подготовлены специальные помещения в случае выявления лиц с симптомами респираторных заболеваний с целью проверки подозрения на коронавирус.

"Аэропорты Украины работают в штатном режиме, введен усиленный режим текущей дезинфекции. В международных аэропортах выделены помещения для изоляторов, проводится температурный скрининг пассажиров и опросы перед началом пограничного и таможенного оформления международных рейсов", - говорится в сообщении.

Пенсии и посылки: как работает Укрпочта во время карантина

Как рассказали в Укрпочте, компания продолжает работать в обычном режиме, несмотря на объявленный в стране карантин.

"Компания и в дальнейшем будет доставлять пенсии и денежные выплаты миллионам клиентов, особенно пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования коронавирусом. Они также смогут осуществлять коммунальные платежи дома, получать бытовые товары и продукты первой необходимости, чтобы не подвергаться риску: не идти в магазины или в места значительного скопления людей", - говорится в сообщении.

Читайте такжеОтморозились: какие города Украины не закрыли школы на карантинТакже сообщается, что компания продолжит принимать и отправлять посылки в Украину и за ее пределы.

Паника в магазинах: люди сметают запасы гречки из-за карантина

Вместе с тем в Сети уже пишут о том, что столичных супермаркетах отмечаются случаи панических закупок продуктов питания после введения в Украине карантина.

В частности, на опубликованных фото из одного из столичных магазинов видно, что полки с некоторыми товарами уже пусты.

Очевидцы утверждают, что особым спросом пользуется гречка, соль и сахар: "Гречку разобрали уже давно. Яйца гребли так, что побили. Сахара и соли осталось буквально пара кг. А туалетную бумагу несут десятками".

Карантин в Украине: в НБУ рассказали, как работают банки

Как рассказали в Национальном банке, банковская система Украины в период карантина будет работать в обычном режиме, а украинские банки на сегодня достаточно устойчивые, высоколиквидные, капитализированные и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов.

Регулятор при необходимости готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы, у которой на сейчас исторически высокие показатели ликвидности.

Также Нацбанк готов успокоить валютный рынок, при необходимости и дальше проводя валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний, как делал это на прошлой неделе и ежедневно на этой неделе.

Срыв карантина: в МВД пригрозили нарушителям

Как подчеркнули в МВД, необходимо относиться ответственно к ситуациям, которые могут угрожать жизни и здоровью граждан. Нарушителей правил карантина могут ждать штрафы или даже уголовная ответственность, сообщил в эфире Громадського радіо Иван Варченко, советник министра внутренних дел Украины.

Он пояснил, что правоохранительные органы имеют право совершать рейды и проверять соблюдение требований правительства относительно карантина. Речь идет, например, о трехнедельном карантине в учебных заведениях по всей Украине.

В случае несоблюдения ограничений в МВД обещают реагировать на нарушения.

"Есть статья 137, которая устанавливает ответственность и обязанности граждан по охране жизни и здоровья детей. Она предусматривает санкции от крупных штрафов до пяти лет заключения", - объяснил Варченко.

Напомним, ранее Кабмин утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине.

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