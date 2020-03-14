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"Путин сделал": Кравчук жестко поставил на место соратницу Порошенко

14 марта 2020, 12:51

Причиной перепалки стал прямой диалог Киева и боевиков ЛДНР.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / Главред

Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал народного депутата от Европейской солидарности Ирину Геращенко. Причиной перепалки стал прямой диалог Киева и боевиков ЛДНР.

По словам Кравчука, так называемый ДНР и ЛНР являются признанными и равными субъектами "Минских соглашений" – подписи главарей путинских боевиков под документом равносильны подписям президентов Украины и Российской Федерации

"Я хочу попросить, чтобы мы более ответственно относились к любым международным документам. Если стоят подписи снизу или сверху, все они имеют равную силу. Или напишите: "примечание: ДНР и ЛНР: "написанному верить", если они такие важные. Но если вы вписали, и это было, к сожалению, при президенте Порошенко, пригласили их туда как не просто частных лиц", – заявил первый президент Украины в эфире ток-шоу Савика Шустера.

При этом Геращенко заявила, что террористов пригласила российская сторона как частных лиц.

"Слушай, какое частное лицо подписывает документ. Мы, что, с ума сошли? Вы с ума сошли? Я вас спрашиваю, какое частное лицо подписывает документ?" – возмутился Кравчук.

В свою очередь соратница Порошенко заявила, что эту схему придумал президент РФ Владимир Путин, а украинская сторона его переиграла, но нынешняя власть сдает дипломатические позиции.

"Что она переиграла? Кого вы хотите обдурить?.. Если поставлены подписи под документами, акцентирую, эти подписи имеют равную силу. И Путин сделал все, чтобы документы были подписаны так называемыми руководителями ДНР и ЛНР, а наша делегация, наша власть тогда, власть Порошенко на это согласилась", – жестко ответил Геращенко политик.

Как ранее сообщал Главред, глава Офиса президента Андрей Ермак во всеуслышание объяснил, почему Украина не может в одностороннем порядке выйти из Минских договоренностей.

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