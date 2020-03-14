УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Минский "крест": Ермак рассказал, что будет в случае отказа от соглашений

14 марта 2020, 08:13

Глава ОП уточнил, что в Консультативный совет должны войти лица, которые не убивали украинских военных.

Андрей Ермак
Андрей Ермак рассказал о договоренностях в Минске / Офис президента Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак во всеуслышание объяснил, почему Украина не может в одностороннем порядке выйти из Минских договоренностей.

По его словам, Минские договоренности лежат в основе санкционных решений европейских и других стран в отношении России.

"Это единственный документ, который на сегодня существует... Много вопросов к этому документу. Но он сегодня есть, его также поддержал Совет Безопасности. Он лежит в основе санкционной политики наших стран-партнеров. И многие из них очень часто нам говорят: "Если вы хотите выйти из Минска, если вы не собираетесь выполнять Минские договоренности - скажите. Но предупреждаем вас, что это будет иметь очень мощный результат относительно продления санкций", - сказал Ермак в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

При этом Ермак подчеркнул, что в этих документах есть четкое условие - что Украина должна согласовать три документа новых законодательных актов с представителями оккупированных территорий.

"Там так написано. В течение шести лет единственными представителями территорий, которые не являются участниками ТКГ, но присутствуют, были люди из так называемых "ЛНР" и "ДНР", с которыми мы, как власть, говорить не собирались и не собираемся. Потому что они не признаны даже Россией", - сказал глава ОП.

Также Ермак уточнил, что в Консультативный совет при рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы должны войти лица, которые не убивали украинских военных.

"Мы считаем, единственный с кем мы можем и будем говорить - это люди, которые не связаны с военным конфликтом, которые не убивали наших военных, которые сегодня проживают на неподконтрольных территориях. Да, с этими людьми мы готовы говорить", - подчеркнул Ермак.

Отметим, в комментариях под видео украинцы пишут, что то, что произошло – это предательство.

"Это предательство. За что тогда погибали наши воины на Донбассе? За то, чтобы Украина признала бандитов и террористов и стала с ними договариваться, а с РФ, которая развязала эту войну, сняли санкции? Зе. на выборах говорил, что с бандитами и террористами никогда не будет договариваться. И что амнистии им не будет. И что Путин - враг и т.д.", - высказался Влад Мартин.

Читайте также"Капитуляция и госизмена": соцсети "взорвались" из-за новых договоренностей по ДонбассуНапомним, Трехсторонняя контактная группа, заседание которой состоялось в Минске 11 марта, договорилась о создании органа, которым фиксируется субъектность самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Издание Зеркало недели опубликовало соответсвующий документ, предоставленный источником в переговорной группе.  

Решение трехсторонней контактной группы об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.  Согласно тексту документа, критерии и порядок назначения членов Совета будут самостоятельно определяться Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, Российской Федерацией, Германией, Францией и ОБСЕ.

Андрей Ермак Минские соглашения свобода слова новости Украины война на Донбассе
Сейчас вы просматриваете новость «Минский "крест": Ермак рассказал, что будет в случае отказа от соглашений». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:13
Минский "крест": Ермак рассказал, что будет в случае отказа от соглашений
08:00
Гороскоп на 14 марта всех знаков Зодиака: обольщение и судьбоносное знакомство
07:55
Мода 2020 весна – в моду вернулись элегантные кожаные платья: фото Фото
07:32
Прожорливый китайский вирус "убил" 5429 человек: в Италии шокирующие цифры Видео
07:15
Звезда Вечернего квартала разделась для откровенной фотосессии Фото
07:12
Как не заразиться коронавирусом в спортзале: ценные указания Видео
06:54
Последствия будут страшными: как Зеленский рискует "зажечь" Киев мнение
06:33
"Огненная энергия": астролог рассказала, кого в марте ждет нежданное богатство
06:14
Как распознать коронавирус у детей: вскрылась неожиданная проблема
06:13
"Путин, чтоб ты сдох!": Ницой рассказала о происках "русского мира" в Украине
05:45
Какой бульон полезный: почему блюдо дают тяжело больным Видео
05:16
Привітання з Днем землевпорядника 2020 – листівки та тексти пречудові Фото
04:47
Врачи раскрыли жуткие факты о коронавирусе: в чем неожиданная опасность
04:10
Порноактриса-худышка порадовала фанатов сексуальными и пикантными снимками Фото
03:32
Названа неожиданная опасность сахара
01:59
"Хотелось пулю в сердце": медик-волонтер рассказал о зверских пытках боевиков "ЛНР"
01:44
Хороший подарок: пьяная танцовщица занялась сексом с парнем в клубе
00:19
14 марта – какой сегодня праздник: День Пи и День землеустроителя Видео
00:01
Не забыть и не перепутать – когда переводят часы в Украине Видео
13 марта, пятница
23:44
"Тут спасать некому": Комаровский призвал украинцев не возвращаться на родину Видео
23:30
Самые модные мужские стрижки 2020 весна - месси кроп и отросший андеркат: фото Фото
23:28
Из-за коронавируса Польша пошла на жесткие меры: что известно Видео
23:08
Пенсии Донбассу: пенсионерам из-за коронавируса приготовили сюрпризы Видео
22:50
Как сделать антисептик в домашних условиях своими руками – рецепт ВОЗ Видео
22:22
КПП, цены и маски – главное из обращения Зеленского по коронавирусу Видео
21:50
Пандемия китайского коронавируса: в США ввели чрезвычайное положение
21:36
Глава МОЗ: В Украине от коронавируса "умрут все пенсионеры" Видео
21:25
В Черновицкой области объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса Видео
20:58
Не Китай: ВОЗ назвала новый центр эпидемии коронавируса
20:26
В Италии от коронавируса умерла пожилая украинка: что известно Видео
20:22
"Все намного хуже": в Украине прячут смертность от коронавируса – экс-министр Видео
20:18
Из-за коронавируса Apple представит новые модели iPhone исключительно онлайн
19:54
Украина полностью запретит все полеты из-за коронавируса: названа дата Видео
19:43
Украина решила купить у США газа больше, чем помещается в терминалы Видео
19:29
Бакс по 30 гривен: эксперты предупредили о риске обвала курса
19:00
В Минздраве закончили антикоронавирусный закон: детали документа
18:56
"Переговоры только с РФ": в Слуге народа взбунтовались из-за создания совета с ОРДЛО
18:55
Зеленский одобрил скандальный закон об образовании, устраняющий русские школы
18:55
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 2 выпуск 13-03-2020 - первая вечеринка Видео
18:44
Экономист рассказал, будут ли перебои с продуктами во время карантина Видео
18:18
Драка на презентации платформы Сивохо: суд решил судьбу ветерана АТО
17:40
Свободное падение: курс гривны к доллару еще снизился
17:34
Алкоголь и секс: в Слуге народа дали рецепт борьбы с коронавирусом
17:33
Первая родительская суббота Великого поста – как все сделать правильно Видео
17:31
Директора ООО подозревают в хищении более 7 млн гривен - Фильчаков
17:22
Как пережить коронавирус: почему "битвы" в маркетах не нужны Видео
17:14
"Многие потеряют близких": Джонсон высказался по поводу пандемии коронавируса
17:11
Первая смерть от коронавируса: СМИ рассказали, что происходит в Радомышле Видео
17:10
Создатели Final Fantasy VII Remake представили три красочные темы для PS4
17:07
"Тезисы российской пропаганды": у Авакова распекли Сивохо из-за Донбасса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять