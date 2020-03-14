Минский "крест": Ермак рассказал, что будет в случае отказа от соглашений

Андрей Ермак рассказал о договоренностях в Минске / Офис президента Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак во всеуслышание объяснил, почему Украина не может в одностороннем порядке выйти из Минских договоренностей.

По его словам, Минские договоренности лежат в основе санкционных решений европейских и других стран в отношении России.

"Это единственный документ, который на сегодня существует... Много вопросов к этому документу. Но он сегодня есть, его также поддержал Совет Безопасности. Он лежит в основе санкционной политики наших стран-партнеров. И многие из них очень часто нам говорят: "Если вы хотите выйти из Минска, если вы не собираетесь выполнять Минские договоренности - скажите. Но предупреждаем вас, что это будет иметь очень мощный результат относительно продления санкций", - сказал Ермак в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

При этом Ермак подчеркнул, что в этих документах есть четкое условие - что Украина должна согласовать три документа новых законодательных актов с представителями оккупированных территорий.

"Там так написано. В течение шести лет единственными представителями территорий, которые не являются участниками ТКГ, но присутствуют, были люди из так называемых "ЛНР" и "ДНР", с которыми мы, как власть, говорить не собирались и не собираемся. Потому что они не признаны даже Россией", - сказал глава ОП.

Также Ермак уточнил, что в Консультативный совет при рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы должны войти лица, которые не убивали украинских военных.

"Мы считаем, единственный с кем мы можем и будем говорить - это люди, которые не связаны с военным конфликтом, которые не убивали наших военных, которые сегодня проживают на неподконтрольных территориях. Да, с этими людьми мы готовы говорить", - подчеркнул Ермак.

Отметим, в комментариях под видео украинцы пишут, что то, что произошло – это предательство.

"Это предательство. За что тогда погибали наши воины на Донбассе? За то, чтобы Украина признала бандитов и террористов и стала с ними договариваться, а с РФ, которая развязала эту войну, сняли санкции? Зе. на выборах говорил, что с бандитами и террористами никогда не будет договариваться. И что амнистии им не будет. И что Путин - враг и т.д.", - высказался Влад Мартин.

Читайте также"Капитуляция и госизмена": соцсети "взорвались" из-за новых договоренностей по ДонбассуНапомним, Трехсторонняя контактная группа, заседание которой состоялось в Минске 11 марта, договорилась о создании органа, которым фиксируется субъектность самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Издание Зеркало недели опубликовало соответсвующий документ, предоставленный источником в переговорной группе.

Решение трехсторонней контактной группы об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии. Согласно тексту документа, критерии и порядок назначения членов Совета будут самостоятельно определяться Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, Российской Федерацией, Германией, Францией и ОБСЕ.