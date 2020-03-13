В Минске договорились о создании фиксирующего субъектность ОРДЛО органа - СМИ опубликовали документ

11 марта в Минске состоялось заседание ТКГ / Фото twitter.com/BelarusMID

Трехсторонняя контактная группа, заседание которой состоялось в Минске 11 марта, договорилась о создании органа, которым фиксируется субъектность самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Зеркало недели опубликовало соответсвующий документ, предоставленный источником в переговорной группе.

Решение трехсторонней контактной группы об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии. Согласно тексту документа, критерии и порядок назначения членов Совета будут самостоятельно определяться Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, Российской Федерацией, Германией, Францией и ОБСЕ.

"Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - отмечается в решении ТКГ.

Обозреватель ZN.UA Татьяна Силина отметила, что в документе прописано то, что, от чего Киев отказывался в течение шести лет.

"Первое, что бросается в глаза в проекте данного документа, это то, что в т.н. Консультативном совете за стол переговоров или, пардон, "консультаций", на равных правах и в равном статусе усаживают представителей официальной Украины и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Это то, от чего Киев категорически отказывался все шесть лет. И это та ошибка, совершенная в свое время Кишиневом в урегулировании приднестровского конфликта, которую эксперты настоятельно призывали Киев не повторять", - отметила она.

Кроме того, по словам Силиной, вызывает опасения и наличие в тексте формулировки о "необходимости всеобъемлющего политического урегулирования конфликта". При этом отсутствует хотя бы намек на необходимость прекращения огня, стойкого режима тишины и обеспечения всех условий безопасности, необходимых для этого самого политического процесса.

Как сообщал Главред, ранее в Офисе президента Украины рассказали о результатах очередного заседания ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.