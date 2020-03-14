Для возвращения украинцев на родину планируют спецрейсы: куда обращаться

Рейсами МАУ в Украину можно вернуться до конца суток 16 марта / Reuters

Авиакомпания Международные авиалинии Украины заявила о намерении организовать несколько дополнительных рейсов для возвращения украинцев на родину до закрытия границ.

"В настоящее время МАУ планирует выполнение на протяжении ближайших двух суток дополнительных регулярных рейсов для вывоза граждан Украины", - сообщает пресс-служба авиакомпании.

Там напомнили, что граждане Украины, а также иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, могут вернуться в Украину рейсами МАУ, которые будут выполняться до конца суток 16 марта.

"Мы возьмем на борт столько пассажиров, сколько кресел есть в самолете. Для большинства рейсов будет введена компоновка салона в полный эконом-класс", - рассказали в МАУ.

В авиакомпании пояснили, что чартерные рейсы, запланированные на даты после 16 марта, будут выполняться по расписанию исключительно на возвращение в Украину.

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"Гражданам Украины, которые не успеют вернуться домой в течение 15-го - 16-го марта, нужно обратиться в украинские консульства за рубежом. По заявлению президента Украины, власть будет организовывать специальные отдельные нерегулярные рейсы для возвращения сограждан домой. Мы как авиакомпания МАУ заверяем, что будем оказывать всяческую поддержку органам государственной власти по возвращению домой наших сограждан", - добавили в МАУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина с 17 марта закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.