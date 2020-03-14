В СНБО объяснили, как украинцам можно выехать за границу с 17 марта

Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу / dpsu.gov.ua

Со вторника, 17 марта, Украина закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

"17 марта 2020 года с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты", - говорится в сообщении пресс-службы Аппарата СНБО.

В СНБО обратились ко всем гражданам Украины с просьбой вернуться до 17 марта 2020 года.

В случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера, будет организована доставка украинских граждан спецрейсами, добавили в пресс-службе.

Также напоминается, что 16 марта с 00.00 в течение следующих двух недель прекращается въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины, и по отдельным решениям Министерства иностранных дел Украины - аккредитованных работников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

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В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью СНБО рекомендует гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация - на сайте МИД Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вводит запрет на авиасообщение из-за пандемии коронавируса Сovid-19 с 17 марта.

Как известно в Украине зафиксировано три лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, один - с летальным исходом.11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. В частности, на три недели закрыты учебные заведения. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.