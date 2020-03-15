Закрытая граница: что делать остающимся за рубежом украинцам

С 17 марта Украина закрывает границу из-за карантина / dpsu.gov.ua

В МИД дали разъяснения для украинцев, которые находятся за границей и не смогут вернуться в Украину до 17 марта.

Звонки с мобильных из роуминга на номера "горячих линий" станут бесплатными

Звонки с мобильных телефонов из роуминга на номера государственных "горячих линий" в связи с распространением коронавируса станут бесплатными.

Как рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел, достигнута договоренность с тремя ключевыми мобильными операторами Украины (Водафон, Лайфселл и Киевстар) о бесплатных звонках относительно распространения коронавируса.

В разъяснении МИД говорится о специальной смс-рассылке для граждан Украины за рубежом с информацией об обратной связи с органами государственной власти ("горячие линии" МИД, Минздрава, Правительственного контактного центра и др.) для оперативного решения насущных вопросов.

ДРУГ для украинцев за рубежом: как это работает

Всем, кто не успеет вернуться в Украину по объективным причинам (невозможность приобрести билеты на рейсы, уважительные личные обстоятельства и т.п.), МИД Украины рекомендует обратиться в украинские консульства.

Оставшимся за рубежом украинцам предложили зарегистрироваться в системе ДРУГ. Это специальная система МИД, в которую граждане вносят свои данные и сообщают МИД и всем зарубежным дипломатическим учреждениям о своем пребывании в определенной стране. Списки для возвращения граждан Украины домой в случае срочной необходимости в период ограничений будут формироваться, в частности, с использованием данных этой системы.

Не отвечает посольство или консульство Украины: что делать

Кроме того, если граждане Украины находятся за границей и не могут связаться с консульством из-за перегруженности горячей линии, следует зайти на страницу посольства или консульства Украины в стране пребывания. На странице есть адрес электронной почты и ссылки на страницы в соцсетях.

Украинцев также призвали написать свое обращение по этому адресу или в сообщения этих страниц - даже на выходных, вечером или ночью. Для круглосуточного реагирования в условиях особого режима работы выдано специальное распоряжение МИД. Телефон горячей линии продолжает работать и принимать звонки в порядке очереди: +38 (044) 238-16-57.

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В МИД добавили, что ответ может поступить не сразу из-за перегруженности запросами: "Мы извиняемся, если сразу не можем ответить вам или наши возможности не соответствуют вашим ожиданиям. Но уверяем, что Министерство иностранных дел Украины делает все, что в наших силах, чтобы предоставить вам необходимую помощь".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Египте оставили на карантин десятки тысяч украинских туристов, которые отдыхали на курортах в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде.