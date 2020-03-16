В Слуге народа взбунтовались против Сивохо и назвали его "вредителем"

Сергей Сивохо / УНИАН

Народные депутаты от Слуги народа потребовали уволить Сергея Сивохо с должности внештатного советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

В частности, "слуги народа" обратились к Алексею Данилову с просьбой о рассмотрении вопроса из-за того, что публичная деятельность Сивохо "вызывает беспокойство".

"Создает публичное напряжение, дискредитирует президента и вредит национальным интересам Украины", - говорится в обращении на имя Данилова, опубликованном в Facebook нардепа от Слуги народа Егора Чернева, который выступил его инициатором.

Отметим, что обращение подписали уже почти 20 парламентариев.

Фейсбук Е.Чернева

Напомним, 12 марта во время презентации Национальной платформы примирения и единства группа лиц устроила потасовку, во время которой толкнули Сивохо.

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После этого эти люди пытались скрыться, однако 15 активных участников доставили в Печерский управления полиции для установления личных данных и предоставления объяснений.