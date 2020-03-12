"Сепар" и "клоун": Сивохо силой вытолкали с презентации Национальной платформы примирения

Сергей Сивохо на презентации Национальной платформы примирения и единства/ Фото Klymenko Time

Презентация Национальной платформы примирения и единства 12 марта в Киеве закончилась потасовкой. При этом советника секретаря СНБО Сергея Сивохо повалили на землю и вытолкали из помещения.

Конфликт между присутствующими в зале и Сивохо возник из-за того, что последний недавно назвал войну, устроенную россиянами на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. Мол, поэтому Украине не "светит" членство в НАТО.

Модератор презентации пытался сгладить конфликт, утверждая, что Сивохо ничего подобного не говорил. Однако, это не помогло. В адрес советника секретаря СНБО звучали обвинения "сепар", "клоун". Сивохо прижали к стенке и начали толкать к выходу, по пути он упал.

По данным Telegram-канала Klymenko Time, полиция приехала только тогда, когда конфликт уже завершился.

Напомним, ранее советник секретаря СНБО Сергей Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы примирения и единства. Один из его помощников Иван Толкачев заявлял , что платформа создана в ходе выполнения задач, сформулированных президентом Зеленским по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса.

Ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай жестко раскритиковал идею о Национальной платформе примирения и единства. По его словам, и сами жители Донбасса скептически относятся к этой инициативе.

"С кем примирение? С боевиками, российскими оккупантами, бурятами и чеченцами, которые зарабатывают деньги тем, что каждый день стреляют и пытаются убить украинских воинов?", - возмутился волонтер.