"С бурятами и чеченцами?": ветеран АТО распек Сивохо за идею о переговорах с Донбассом

Мирослав Гай / УНИАН

Ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай жестко раскритиковал идею бывшего комедийного актера, а ныне советника секретаря СНБО Сергея Сивохо о Национальной платформе примирения и единства. По его словам, и сами жители Донбасса скептически относятся к этой инициативе.

"С кем примирение? С боевиками, российскими оккупантами, бурятами и чеченцами, которые зарабатывают деньги тем, что каждый день стреляют и пытаются убить украинских воинов?", - возмутился волонтер эфире ObozTV.

По его словам, жители Донбасса также без восторга восприняли идею Сивохо. Дело в том, что Национальная платформа примирения и единства не предусматривает решения их насущных проблем. В частности, не решены вопросы с отоплением, медициной и инфраструктурой.

"Очень много маленьких городков на линии фронта, где маршрутки, дай Боже, ходят раз в день. А съездить в такси, такие бывают, это 1000 гривен, если не больше. Люди раз в месяц сбрасываются, выделяют "эмиссаров", заказывают им, они едут... А дороги вы бы увидели! До Северодонецка дороги идеальные. Славянск, Изюм. А дальше – где Сивохо хочет примирение – то пусть он сначала туда доберется не на государственном вертолете. Пусть он попробует машиной проехать", – отметил Гай.

Он считает, что диалог возможен только после деоккупации Донбасса. Как пример он привел гитлеровскую Германию, в которой окончательное примирение состоялось только после денацификации.

"Туда (на временно оккупированные территории Донбасса, – Главред) должны зайти украинские общественные организации, должны быть выведены российские войска... Там люди боятся откровенно говорить, потому что говорят под дулами российских автоматов. Никогда не будет настоящего, честного диалога, если человек знает, что у него за спиной стоит ФСБшник", – считает ветеран АТО.

Напомним, ранее Сергей Сивохо возмутился из-за того, что депутаты Рады (в первую очередь - из фракции Слуга народа) не приняли закон о выплатах пенсий для жителей ОРДЛО. По его словам, президент Владимир Зеленский с момента инаугурации начал бороться за людей на временно неподконтрольной Украине территориях, а депутаты саботируют законы, которые помогут выстроить диалог с тамошними жителями.