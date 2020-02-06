"Наплевали на Донбасс": Сивохо вызверился на нардепов из-за песний для ОРДЛО

Сергей Сивохо / УНИАН

Сергей Сивохо, экс-комедийный актер, а ныне - советник секретаря Совета национальной безопасности Алексея Данилова по вопросам реинтеграции Донбасса возмутился тем, что депутаты Рады (в первую очередь - из фракции Слуга народа) не приняли закон о выплатах пенсиях для жителей ОРДЛО.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Сивохо, президент Владимир Зеленский с момента инаугурации начал бороться за людей на временно неподконтрольной Украине территориях, а депутаты саботируют законы, которые помогут выстроить с тамошними жителями диалог.

По словам секретаря СНБО, такое поведение народных избранников - "верх цинизма" и они "наплевали на пенсионеров Донбасса".

Напомним, ранее Сергей Сивохо рассказал кто может стать надежным посредником для мира на Донбассе. По его мнению, ради достижения мира на Донбассе необходимо "молчать тем, кто разжигал войну".