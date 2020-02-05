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Выплата пенсий в ОРДЛО через посредника: в Раде нашли решение

5 февраля 2020, 13:44

В случае принятия законопроекта № 2083-Д посредники смогут получать пенсии со справкой от нотариуса, отметила Третякова.

Пенсии
В Раде назвали условие для выплат пенсии жителям ОРДЛО / УНИАН

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей смогут получать пенсии через посредника благодаря новому закону, заявила глава комитета по вопросам социальной политики, народный депутат от Слуги народа Галина Третьякова, которая ранее рассказала о повышении пенсионного возраста.

В случае принятия законопроекта № 2083-Д посредники смогут получать пенсии со справкой от нотариуса, отметила Третякова.

"Не смогут посредники получать пенсию, пока это не будет заверено нотариусом на нашей подконтрольной территории. А все действия нотариуса, которые происходят на той территории, не принимаются нашей стороной. Поэтому все происходящее (снятие выплат с пенсионных карточек посредниками, - ред.) происходит с нарушением действующего законодательства", - заявила депутат.

В то же время Третьякова уточнила, что механизма выплат украинских пенсий на оккупированном Донбассе нет.

"Поэтому человек должен приезжать к нам и верифицироваться… Отсюда и возникают все технические особенности, которые есть в законопроекте 2083-Д", - добавила Третьякова, передает РБК-Украина.

Читайте также"Гнилые дегенераты": "технократа" Соколовскую распекли в Сети за слова о пенсииНапомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос выплат пенсий на оккупированных территориях Донбасса может быть решен после деоккупации.

При этом он напомнил, что на сегодняшний день жителям ОРДЛО приходится ездить на территорию, подконтрольную Киеву, чтобы получить пенсию.

"Поэтому решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы – можно будет двигаться дальше", – объяснил вице-премьер.

пенсии Верховная Рада ОРДЛО
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