"Детей обрекаем на худшую пенсию": в "Слуге народа" рассказали о повышении пенсионного возраста

В Слуге народа рассказали о повышении пенсионного возраста / 2000.ua

Повышение пенсионного возраста в Украине не является вопросом завтрашнего дня, однако оно неизбежно, заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики "слуга народа" Галина Третьякова, которая ранее высказалась о пенсиях на оккупированных территориях.

Третьякова отметила, что в Украине необходимо пойти на очень плавное повышение пенсионного возраста, "например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года".

При этом Третьякова обратила внимание на то, что в противном случае "мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию".

"Я думаю, что октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им пересчитывали пенсии, поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста", - заявила Третьякова в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Читайте также"Важный нюанс": в Кабмине назвали условие выплаты пенсий в ОРДЛОНапомним, ранее замглавы правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко заявила, что украинские власти последовательно внедряют повышение пенсионного возраста для украинок ради того, чтобы обеспечить в государстве гендерное (половое) равенство.

"Мы пошли на внедрение стандартов, обеспечивающих гендерное равенство. Ведь выходя на пенсию в 55 лет, женщины имели меньший стаж, что, соответственно, сказывалось на размере пенсий. Для женщин пенсионный возраст начал меняться с 1 октября 2011 года, за год повышается на полгода. В 2021 году он составит 60 лет, как у мужчин", — заявила она.