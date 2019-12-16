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В ПФУ рассказали, зачем повышают пенсионный возраст для украинок

16 декабря 2019, 10:27

По словам замглавы правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко, скоро наступит время, когда пенсионный возраст у украинцев и украинок сравняется.

Пенсии
Выплата пенсий / УНИАН

Украинские власти последовательно внедряют повышение пенсионного возраста для украинок ради того, чтобы обеспечить в государстве гендерное (половое) равенство.

С таким заявлением выступил замглавы правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко, сообщает портал Народная правда.  

"Мы пошли на внедрение стандартов, обеспечивающих гендерное равенство. Ведь выходя на пенсию в 55 лет, женщины имели меньший стаж, что, соответственно, сказывалось на размере пенсий. Для женщин пенсионный возраст начал меняться с 1 октября 2011 года, за год повышается на полгода. В 2021 году он составит 60 лет, как у мужчин", — заявила она.

Ковпашко также в деталях поведала о том, какие украинцы имеют право раньше срока на пенсию. В первую очередь, это люди, работавшие во вредных для здоровья и тяжелых для организма условиях — шахтеры, работники химической промышленности и т.д. Во вторую очередь — женщины, родившие пятерых и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, женщины, родившие и воспитавшие детей с инвалидностью, а также военнослужащие-участники боевых действий. Минимальный пенсионный возраст для таких категорий украинцев — 50 лет.

Напомним, ранее Конституционный Суд Украины отменил решение о привязке стажа к возрасту во время назначения пенсии украинцам некоторых профессий.   влияющих на здоровье работника и которые зачастую приводят к потере трудоспособности гораздо раньше момента достижения пенсионного возраста,

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