В Украине заработал новый пенсионный возраст: кто остался без пенсий / asn.in.ua

Заработал новый пенсионный возраст в Украине 2019 для женщин и мужчин.

Кабмин привязал пенсионный возраст к стажу, оставив общий показатель выхода на заслуженный отдых в 60 лет. При этом каждый год растет на год количество нужного стажа и продолжается постепенное повышение пенсионного возраста для женщин в Украине: в 2019 году он составляет уже 59 лет. Так, на пенсию на данный момент не смогут выйти 60-летние, если у них меньше 26 лет стажа.

При этом в текущем году на пенсию в 59 лет выйдут те женщины, кто родился не позже 30 сентября 1960 года.

Читайте такжеМои года – мое богатство: в ПФУ объяснили, кто из украинцев останется без пенсииКто имеет право выйти на пенсию в 60 лет в Украине:

2019 год – при наличии 26 лет стажа;

2020 год – 27 лет стажа;

2021 год – 28 лет стажа;

2022 год – 29 лет стажа;

2023 год – 30 лет стажа;

2024-й – 31 год стажа;

2025-й – 32 года стажа;

2026-й – 33 года стажа;

2027-й – 34 года стажа;

2028-й –35 лет стажа.

Кто имеет право выйти на пенсию в 63 года в Украине:

2019 год – от 16 до 26 лет стажа;

2020 год – от 17 до 27 лет стажа;

2021 год – от 18 до 28 лет стажа и т. д.;

в итоге в 2028-м понадобится от 25 до 35 лет стажа.

Кто сможет выйти на пенсию в 65 лет:

2019 год – до 16 лет стажа;

2020 год – до 17 лет стажа;

2021 год – до 18 лет;

2022 год – до 19 лет;

2023 год – до 20 лет;

2024 год – до 21 года;

2025 год – до 22 лет;

2026 год – до 23 лет;

2027 год – 24 лет;

2028 год – до 25 лет.

Отметим, что в Европе Украина остается одной из немногих стран, где на пенсию выйти можно в 60 год. Пенсионный возраст: Россия и Беларусь, к примеру – 63−65 лет (до этого возраста пенсию не выплачивают).

Напомним, новая команда Владимира Зеленского предлагает всем украинцам заполнить разовую декларацию о доходах. Ранее Главред выяснил, как она может выглядеть, что это даст и пойдут ли украинцы показывать налоговой свои сбережения.

В апреле в Кабмине рассказали, получат ли украинцы в 2019-м "тринадцатую пенсию". Позицию правительства по этому вопросу озвучил вице-премьер Павел Розенко.