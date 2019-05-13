Украинцев хотят обязать показывать свои доходы: что это значит и к чему приведет

13 мая 2019, 07:16

Эксперты спрогнозировали, как может выглядеть декларирование и кто этим воспользуется.

Пенсия, деньги

Новая команда Владимира Зеленского предлагает всем украинцам заполнить разовую декларацию о доходах. Главред выяснил, как она может выглядеть, что это даст и пойдут ли украинцы показывать налоговой свои сбережения.  

Декларируют все

У Владимира Зеленского подготовили законопроект о введении в Украине всеобщего декларирования доходов граждан.

Как объяснил советник новоизбранного президента по вопросам налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев, она не коснется только тех, кто получает доходы от государства. Например, пенсионеров.

"Общее декларирование — это та фишка, которая позволит нам подходить по-европейски к вопросу. Не только требовать от государства, но и от себя. Вот вы знаете, сколько в этом месяце заплатили государству? Обычно, людям трудно ответить на этот вопрос. Вы не чувствуете, "сколько" вам стоит государство", - сказал Гетманцев.

При этом советник Зеленского считает, что стране нужна налоговая амнистия. Но чиновников она не коснется. У коррупционера, который воспользуется амнистией, а потом выяснится, что он является преступником, деньги будут конфискованы.

"Мне нравится история Аргентины, где в 2016 году пришел новый президент Маурисио Макри, провел амнистию капитала и призвал вернуть деньги в страну. И это позволило вывести на свет божий 117 миллиардов долларов. Не только в деньгах, но и в других активах. Ведь амнистировать нужно не только капитал, но и, скажем, недвижимость, которая есть в Украине и за рубежом, другие ценности", - уточнил советник Зеленского.

Что касается заробитчан, то они могут не показывать свои доходы. Ведь налоги платили не в Украине.

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Идею уже поддержал новоназначенный глава Государственной налоговой службы Сергей Варланов.

"Это - точка ноль, она украинскому обществу необходима, чтобы шагать дальше. Относительно административной составляющей мы сделаем все возможное с большим акцентом на диджитализацию, на электронный сервис, чтобы это прошло как можно более безболезненно для всех граждан", - поддержал идею чиновник.

Подстава для Зеленского

Идея бурно обсуждается в обществе. Мол, хотят увидеть, как это начнут делать олигархи и политики. Это подтвердил Главреду и экономист Андрей Новак. Он объясняет, инициатива – не ко времени.

"Всеобщее декларирование доходов на сегодня является не своевременным. Причина – в очень сложном социально-экономическом состоянии большинства украинцев. Сейчас можно конечно требовать декларирования доходов у госслужащих, сотрудников бюджетной сферы. Но не больше. И требовать это от наших граждан я считаю не нецелесообразным. И эта идея – далеко не первые экономические шаги, которые сейчас нужны стране", - объясняет нам экономист.

По его словам, в первую очередь нам нужно делать шаги на стимулирование экономического роста и развития.

"Но не поиска новых баз для налогообложения, тем более – среди бедного украинского населения. Думаю, что население уже восприняло эту инициативу негативно. Такое впечатление, что в "команде Зе" уже кто-то играет против него, подставляя подобными инициативами. Так же и другими, которые уже озвучивались его командой.

Главное - зачем

Другой эксперт – экономист Андрей Блинов уверен, разовое всеобщее декларирование доходов стране необходимо. Другое дело, что в команде нового президента не объяснили – зачем.

"Разговоры о том, что декларации помимо чиновников должны заполнять олигархи, не имеют смысла. Мы увидим, что это касается одной сотой доходов всех граждан, а не общей картины, которая есть. Более того, как показывает практика, лучше всего работают правила тогда, когда в них нет исключений или их минимум", - говорит Блинов.  

В нашей стране разовое декларирование уже произошло чиновников и публичных людей, говорит эксперт.

 "Они уже показали, что владеют земельными участками, золотом, денежные накопления и так далее. Это около миллиона человек, и большая часть информации об их доходах не проверялась. У тех, кто все-таки попал под проверку, миллионные разночтения между расходами и доходами не привели к конкретному уголовному или финансовому наказанию в виде необходимости уплаты налогов задним числом. Соответственно, если эта система не может работать в отношении миллиона чиновников и публичных лиц, то готовы ли мы распространить это на население, которого мы тоже не знаем точное количество. И должна пройти не инвентаризация доходов, а людей. У нас до сих пор нет полных баз данных. Поэтому перепись населения 2020-го года – это первоочередная задача, которая стоит перед администрацией нового президента", - объясняет нам эксперт.

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И добавляет, что есть два варианта разового декларирования. Один из подразумевает уведомление о том, что у человека есть определенные сбережения.

"И далее налоговая администрация внимательно с помощью косвенных методов следит за тем, что у него было, и как меняется его благосостояние. И если его уровень необлагаемых доходов не отвечает стилю жизни с учетом предыдущих накоплений, то тогда могут быть приняты законодательные нормы, чтобы каким-то образом подвергают налогообложению вот эти возникающие доходы", - говорит экономист.

Второй вариант - не фискальный.

"И я его слышал в заявлениях некоторых политиков. Не знаю, имеют они отношение к президенту или нет. Это призыв – всем сделать свою заявку, а им поставят ставку в 5-10 процентов от этого имущества. То есть, цель – это разово собрать денег, которые на год-другой покроют многие дефициты в бюджете и создаст некую иллюзию резкого улучшения состояния государственных финансов", - добавляет Блинов.

Но инициативы должны быть четко сложены в единый комплекс – что при его помощи мы хотим решить.

"Не исключаю, что если шаги будут реализованы, а разъяснений не будет, то народ не покажет и близко то состояние, которые у него есть на руках. А фактически он мог бы это сделать, понимая, что фактически это снижает в будущем его базу налогообложения. Если, например, государство предложит все накопления на сегодняшний день не облагать налогами, а просто признают, что это создалось за предыдущие годы. Но с сегодняшнего дня и далее мы вводим жесткую систему декларирования, где все без исключения граждане показывают свои крупные покупки и доходы. И таким образом наиболее строгие дисбалансы будут работать", - рассказал нам Блинов.

В Европе заполняют все

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что мы рано или поздно должны прийти к всеобщему декларированию доходов.

"Многие доходы прячутся не только фигурантами, которые на госслужбе, а их родными близкими и знакомыми. Кроме того, всеобщее декларирование даст уникальный политический эффект. Как только начнут декларироваться все, отношение общества к финансовому эксгибиционизму наших чиновников, которые декларируют огромные средства и имущество, поменяется. Мы станем более требовательны и нетерпимы к коррупции внутри власти", - сказал нам Бортник.

По его словам, всенародное декларирование необходимо проводить одновременно с налоговой амнистией для всех украинцев.

"Заплатил 5 процентов и декларируешь любую сумму, которая у тебя есть. Даже если ты не можешь подтвердить источник доходов. Также, оно должно комбинироваться с наказанием для коррупционеров, укравших деньги из бюджета. Нам обещали, что это приведет к борьбе с коррупцией. Но этого не произошло. И чиновники фактически реализовали себе нулевую декларацию, задекларировали миллионы, но не понесли ответственность. Думаю, что если чиновников начнут наказывать. То общество воспримет это на ура!", - добавляет политолог.

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По его словам, в Нидерландах. Германии и других цивилизованных странах проходят такую процедуру.

"Это как правило гигиены, что раз в год, каждый гражданин заполняет коротенькую декларацию этой страны. Она не такая большая, как у чиновников, поэтому не сложная. И это шаг в правильном направлении", - резюмировал эксперт.

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Владимир Зеленский Андрей Новак инициатива декларация о доходах доходы населения Андрей Блинов Руслан Бортник
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