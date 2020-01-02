"Пусть разоряют": "слуга народа" высказалась о пенсиях на оккупированных территориях

Пенсия / segodnya.ua

Глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и народный депутата от Слуги народа Галина Третьякова высказалась о выплате пенсий на оккупированных территориях. По ее словам, пенсионеры имеют право получать деньги как от Украины, так и от оккупантов.

"Мы не признаем оккупанта и его действия, мы не признаем те "пенсии" и "документы", мы не признаем то, что там происходит. На техническом уровне мы не будем выяснять, что человеку там платят, а будем обеспечивать его пенсией, потому что это наш гражданин и у нас с ним, как у государства, есть связь", - заявила "слуга народа" в интервью Интерфакс-Украина.

При этом она указала, что пенсии от Российской Федерации в аннексированном Крыму и боевиков ОРДЛО на Донбассе не может быть основанием для отказа в выплате украинской пенсии.

"Это пенсионеры 60-70-80 лет, они не могут открыть тут бизнес, они не могут платить за аренду жилья, не могут получить тут поддержку – они остались там. И пусть они даже получают по две пенсии – разве это должно разорвать связь с нашим государством и со мной как с политиком? Нет!", - объяснила свою позицию нардеп.

Кроме того, она предлагает воспринимать выплату российской пенсии как экономические санкции против Москвы.

"Пусть они экономически его разоряют и это будет своеобразным видом санкций, который идет на пользу наших граждан, которые там проживают. Пусть получают две пенсии, и, хотя бы так Россия компенсирует этим людям те неудобства, которые она им доставила", - подытожила Третьякова.

Как ранее сообщал Главред, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что вопрос выплаты пенсий на оккупированных территориях Донбасса может быть решен после деоккупации.