"Секс на новом матрасе": в Раде "спалили" срамную переписку "слуги народа"

Галина Третьякова / facebook.com/Галина Третьякова

Журналисты в Верховной Раде "спалили" переписку сексуального характера председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народной избранницы от Слуги народа Галины Третьяковой. Женщина во время работы в парламенте обсуждала секс на "новом матрасе".

По данным Информатора, срамную переписку зафиксировали во время утренней сессии парламента во время обсуждения закона Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. Отмечается, что нардеп общалась со своим мужем Сергеем Поповым, который заказал новый матрас.

"Слуга народа" отреагировала на новость очень радостно.

"Урааааааааа. Люблю тебя еще сильнее за матрас. Секс на новом матрасе. Урааааа", – написала нардеп мужу.

Сообщается, что Третьякова замужем за Поповым с 21 сентября текущего года.

Как ранее сообщал Главред, в Сеть слили новую скандальную переписку "слуг народа" про главу Минздрава Зоряну Скалецкую.