"Умная с*ка"": в Сеть слили переписку "слуги народа" о главе Минздрава

Зоряна Скалецкая / УНИАН

В Сеть слили новую скандальную переписку "слуг народа". В этот раз отличился народный депутат Александр Кабанов.

По данным TK Media, в переписке с неким Щербаковым Кабанов назвал министра здравоохранения Зоряну Скалецкую "умной с*кой". При этом нардеп рассказывает, что новая глава Минздрава симпатичнее и в целом лучше предшественницы.

"Она же симпатичнее. Внешность украинская… Не замужем – вот критерий. ЗП – миллион в месяц. С чувством юмора все нормально. Типаж – умная с*ка", - говорится в сообщении Кабанова.

На что собеседник ему ответил: "Так с этого и начинать надо было!)) Я уже два месяца как один!))"

В свою очередь, "слуга народа" написал: "Молодого ученого может утешить) Владение слогом поощряется, гитарой — обязательно)".

Как ранее сообщал Главред, в Сети всплыла новая скандальная переписка со "слугой народа".