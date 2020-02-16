"Заставить каяться и извиняться": Сивохо запускает Платформу примирения и единства

Сивохо анонсировал Платформу примирения и единства / УНИАН

Бывший комедийный актер, а ныне - советник секретаря Совета национальной безопасности Алексея Данилова по вопросам реинтеграции Донбасса, Сергей Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства.

"Приходите туда, все расскажем, на все вопросы ответим", — заявил он 15 февраля перед началом съезда партии "Слуга народа", передает Укринформ.

О том, когда будет представлена платформа, рассказал Иван Толкачев. Член команды Сергея Сивохо отметил, что по предварительной информации презентация Национальной платформы примирения и единства должна состояться 19 февраля.

"Эта платформа создана в рамках выполнения задач, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса. Мы долго работали вместе с международными экспертами, вместе с конфликтологами, политологами. И поэтому родилась платформа", — сказал он.

Отметим, в соцсетях заявление Сивохо многих подняло на уши.

"Це витримки з "12 кроків". Особливо подобається 12-й. Свухє в поміч", - пишет пользователь Сети.

"Най горять у пеклі паніматєлі і прощатєлі", - убежден некий пользователь Сети.

"Старый не смешной уже .клоун", - пишет Жанетта Крайнова.

"Хай поїде в свое любе ОРДЛО та змусить іх каятися та вибачатись. Та нехай як звали Путлера так самостійно виганяють найманців аж за кордон. А ми подивимось", - пишет Наталья Тюлькова.

"Первым на примирение отправить его. Что бы сразу и навсегда" - убежден пользователь Сети.

Напомним, ранее Сергей Сивохо возмутился тем, что депутаты Рады (в первую очередь - из фракции Слуга народа) не приняли закон о выплатах пенсий для жителей ОРДЛО.

По словам Сивохо, президент Владимир Зеленский с момента инаугурации начал бороться за людей на временно неподконтрольной Украине территориях, а депутаты саботируют законы, которые помогут выстроить с тамошними жителями диалог.