"Внутренний конфликт": Сивохо на ТВ оскандалился по поводу войны на Донбассе

Сергей Сивохо / УНИАН

Сергей Сивохо, советник секретаря СНБО Алексея Данилова, назвал войну, устроенную россиянами на Донбассе, внутренним конфликтом Украины.

С таким неоднозначным заявлением он выступил в украинском телеэфире.

"Ну это же видно невооруженным взглядом, что ничего не происходит в этом направлении. Да, есть стремление, да оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия. Что делать", – заявил Сивохо.

Напомним, ранее советник секретаря СНБО Сергей Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы примирения и единства. Один из его помощников Иван Толкачев заявлял - платформа создана в ходе выполнения задач, сформулированных президентом Зеленским по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса.