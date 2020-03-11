"Внутренний конфликт": Сивохо на ТВ оскандалился по поводу войны на Донбассе

Сергей Сивохо, советник секретаря СНБО, позволил себе очень неоднозначное высказывание по поводу войны на Донбассе
Сергей Сивохо, советник секретаря СНБО Алексея Данилова, назвал войну, устроенную россиянами на Донбассе, внутренним конфликтом Украины.
С таким неоднозначным заявлением он выступил в украинском телеэфире.
"Ну это же видно невооруженным взглядом, что ничего не происходит в этом направлении. Да, есть стремление, да оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия. Что делать", – заявил Сивохо.
Напомним, ранее советник секретаря СНБО Сергей Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы примирения и единства. Один из его помощников Иван Толкачев заявлял - платформа создана в ходе выполнения задач, сформулированных президентом Зеленским по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса.