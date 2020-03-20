Мат, стычки и чудовищные очереди: третий день транспортного коллапса в Киеве

/ Facebook/Eugene Kanarsky

В пятницу утром, 20 марта, в Киеве ситуация с пассажирскими перевозками из-за карантина и закрытого метро остается катастрофической.

Власти увеличили количество представителей Национальной гвардии и Национальной полиции, но для перевозки людей критически не хватает транспорта.

При этом представители Нацгвардии и Нацполиции организовывают очереди на автобусы на конечных станциях основных маршрутов. В то же время правоохранители составляют протоколы на водителей, нарушающих установленные правила перевозки людей во время карантина.

Очевидцы также утверждают, что несмотря на недавние заявление представителей Киевской городской госадминистрации, для медиков так и не была организована развозка к местам работы.

"Рядом со мной стоит медик, который доехать не может до больницы с левого на правый берег. И это при том, что именно КМДА обещала организовать доставку как минимум медиков до рабочего места. Сегодня увеличили количество представителей Национальной гвардии и Национальной полиции, вместо того, чтоб увеличить количество единиц жизненно важного 118 автобуса", - рассказал в Facebook киевлянин Евгений Канарский.

/ Facebook/Eugene Kanarsky

Он подчеркнул, что с утра собралась огромная очередь возле станции метро Черниговской на автобусной остановке, при этом на маршрут вышло всего несколько единиц транспорта. Кроме того, киевляне сообщают, что маршрутки продолжают ездить заполненными под завязку, а полиция никак не реагирует.

/ Фейсбук М.Мирошниченко

Киевлянин Макс Мирошниченко так описал ситуацию с общественным транспортом в столице: "Чтоб все было как положено. Соответственно и очередь есть как положено и журналисты снимают как положено. Ну и народ матюкает всех как положено: водителей, нацгвардию (которую называет "полицией"), людей из очереди, которые заступаются за водителей и нацгвардию (типа, а они тут при чем?) … и журналистов, что те снимают без какого-либо разрешения", — написал он в Facebook.

Он пояснил, что стоит в очереди минут 40 и попадет на работу не раньше 10:30. А на следующей неделе собирается выйти из дома на час раньше.

/ Фейсбук М.Мирошниченко

Добавим, что для контроля ситуации и предотвращения распространения коронавирусной инфекции на основных дорогах в Киев организовано 8 стационарных постов.Как сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины, в состав постов входят сотрудники полиции и военнослужащие Нацгвардии.

/ mvs.gov.ua

Правоохранители проверяют соблюдение количественных ограничений пассажирских перевозок водителями и перевозчиками и наличие необходимых документов. Основная цель мероприятий - разъяснительная. Водителей предупреждают о необходимых мерах безопасности, об ответственности за несоблюдение требований.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве снова образовались огромные пробки на дорогах и очереди на остановках общественного транспорта. Некоторые люди отчаялись и пошли на работу пешком.