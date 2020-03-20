В Харькове громят трамваи и перекрывают движение из-за карантина

Разъяренные пассажиры блокируют трамваи и бьют стекла / Фейсбук Ю.Сидоренко

Из-за введенного в Украине карантина в связи с распространением коронавируса, в Харькове разъяренные пассажиры блокируют трамваи и бьют стекла.

Как рассказал в Facebook директор Департамента по связям с общественностью Харьковской мэрии Юрий Сидоренко, о в одном из трамваев из-за недовольства ограничением по количеству людей в салоне разбили лобовое стекло.

Он подчеркнул, что жители города массово перекрывают движение трамваев.

"Для разблокирования движения везде вызываем полицию, но это пока мало помогает. Поскольку на указанных участках трамваи заблокированы, как вы понимаете, трамваи дальше не идут, люди на остановках по маршруту не знают, из-за чего задержка. При закрытом метро перекрытие дорог только усугубляет ситуацию с перевозкой людей", - написал чиновник.

/ Фейсбук Ю.Сидоренко

В мэрии призвали пассажиров окончательно не ухудшать непростую ситуацию с перевозками в городе.

Харьковчане в соцсетях делятся информацией о том, как люди блокируют трамваи в городе.

Причина - из-за карантинных мер в салон пускают только на сидячие места, на многих остановка соблюдение нормы контролируют силовики. Из-за этого в условиях закрытого метро многие люди не могут добраться на работу. На остановках скапливается много ожидающих.

/ Телеграм-канал H_Saltovka

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве ситуация с пассажирскими перевозками из-за карантина и закрытого метро остается катастрофической.