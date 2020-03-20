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"Подставляют президента": в Слуге народа оценили план Ермака по ОРДЛО

20 марта 2020, 10:58

Украина не должна жить по плану, написанном в Кремле, подчеркнул Гео Лерос.

Андрей Ермак
Андрей Ермак / Фото Lb.ua

Народный депутат от фракции Слуга народа Гео Лерос критически оценил план главы Офиса президента Андрея Ермака по реализации Минских соглашений и создания консультационного совета с представителями ОРДЛО.

В интервью Censor.net.ua он подчеркнул, что Украина не должна слепо жить по плану, написанном в Кремле.

"Сделаю отсылку к войне между Финляндией и Советским Союзом, когда 170-миллионный агрессор обещал за неделю захватить 3-х миллионную Финляндию, если они не позволят разместить на своей территории военную базу и не отдадут часть своих территорий. Тогда финский главнокомандующий Маннергейм четко заявил, что шансов устоять нет, и все, что им остается делать - это заставить Советский Союз заплатить высокую цену за агрессию и держаться, рассчитывая на помощь союзников. Финны отказались от условий Сталина, потому что понимали, что единственная его цель - захватить всю страну, так же, как Сталин захватил балтийские страны. В героической войне, с помощью, хитрости, изобретательности и патриотизма, они смогли дать серьезный отпор Сталину", - отметил Лерос.

По его мнению, история нас учит тому, что нам нужно бороться за страну и не потерять национальную идентичность.

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"Мир ценой сдачи национальных интересов и легализации террористов на украинской земле, как, например, амнистии убийц, которые вместе с военными армии РФ убивали украинцев, считаю неприемлемым. Тот, кто положит такой план президенту на стол, откровенно его подставляет", - подытожил он.

Напомним, ранее ряд народных депутатов от Слуги народа обратились к президенту Владимиру Зеленскому в связи с договоренностями и создании "консультационного совета" с представителями ОРДЛО.

Слуга народа Гео Лерос ОРДЛО Андрей Ермак
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