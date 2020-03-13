"Переговоры только с РФ": в Слуге народа взбунтовались из-за создания совета с ОРДЛО

В партии Слуга народа оценили новое соглашение по Донбассу / УНИАН

Несколько народных депутатов от фракции Слуга народа обратились к президенту Владимиру Зеленскому в связи с договоренностями и создании "консультационного совета" с представителями ОРДЛО, о чем договорились во время переговоров в Минске.

"Разделяем обеспокоенность общественности продолжающимися заявлениями различных должностных лиц о возможности возобновления поставок воды в оккупированную Автономную Республику Крым; неприемлемыми заявлениями о том, что на востоке Украины происходит внутренний конфликт и др. Мы не можем также не заметить одобренное представителями Украины в рамках Трехсторонней контактной группы решение о создании Консультативного совета в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы", - говорится в обращении.

Депутаты подчеркнули, что тревогу вызывает тот факт, что в создаваемый "консультативный совет" войдут на равных правах представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, как стороны консультаций.

"В связи с этим считаем целесообразным заявить, что в соответствии с положениями Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" № 2268 от 2018 Российская Федерация осуществляет временную оккупацию территорий в Донецкой и Луганской областях.

Читайте такжеВ Минске договорились о создании фиксирующего субъектность ОРДЛО органа - СМИ опубликовали документВ соответствии с законодательством Украины на временно оккупированной территории Украины, узурпировав выполнения властных функций, действуют оккупационные органы власти Российской Федерации.

Следовательно, украинское законодательство делает невозможным признание в любой форме любых органов власти так называемых ЛНР, ДНР, ОРДЛО и проч. Все переговоры по обеспечению прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии должны вестись исключительно с Российской Федерацией и ее представителями.

Легитимность представителей так называемых ОРДЛО может быть признана только в том случае, если они предназначены законными представителями Украины или законными органами власти нашего государства".

"Слуги народа" считают, что политики осознают совещательный характер создаваемого "консультативного совета", однако он может поставить под сомнение антироссийские санкции.

"Вместе с тем, по нашему убеждению, реализация на практике обнародованного украинскими СМИ положения об упомянутом Консультативном совете закладывает основу для того, чтобы поставить под сомнение закрепленную в законодательстве Украины позицию нашего государства о том, что на востоке Украины происходит вооруженная агрессия со стороны Российской Федерации, которая временно оккупировала Автономную Республику Крым, город Севастополь и территории в Донецкой и Луганской областях.

Такой подход может поставить под сомнение продолжение санкций наших западных партнеров. Кроме того, он никоим образом не решает безопасности составляющую конфликта на Донбассе".

В связи с этим ряд нардепов от Слуги народа обратились к президенту.

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"В связи с этим мы обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости, в условиях противоречивой общественной реакции на последние Минские инициативы, дать поручение представителям Украины в Трехсторонний контактной группе и всем переговорщикам Украины вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений по создание Консультативной группы способом и в формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам.

Также призываем Президента Украины Владимира Зеленского обязать делегацию Украины на переговорах с Российской Федерацией проводить на регулярной основе консультации и информировать Верховную Раду Украины относительно подходов и состояния переговоров".

Соответствующее обращение на своих страницах в Facebook разместили нардепы: Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносильская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины рассказали о результатах очередного заседания ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.