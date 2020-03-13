УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Переговоры только с РФ": в Слуге народа взбунтовались из-за создания совета с ОРДЛО

13 марта 2020, 18:56

Ряд народных депутатов от фракции Слуга народа обратились к президенту Владимиру Зеленскому.

Слуга народа
В партии Слуга народа оценили новое соглашение по Донбассу / УНИАН

Несколько народных депутатов от фракции Слуга народа обратились к президенту Владимиру Зеленскому в связи с договоренностями и создании "консультационного совета" с представителями ОРДЛО, о чем договорились во время переговоров в Минске.

"Разделяем обеспокоенность общественности продолжающимися заявлениями различных должностных лиц о возможности возобновления поставок воды в оккупированную Автономную Республику Крым; неприемлемыми заявлениями о том, что на востоке Украины происходит внутренний конфликт и др. Мы не можем также не заметить одобренное представителями Украины в рамках Трехсторонней контактной группы решение о создании Консультативного совета в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы", - говорится в обращении.

Депутаты подчеркнули, что тревогу вызывает тот факт, что в создаваемый "консультативный совет" войдут на равных правах представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, как стороны консультаций.

"В связи с этим считаем целесообразным заявить, что в соответствии с положениями Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" № 2268 от 2018 Российская Федерация осуществляет временную оккупацию территорий в Донецкой и Луганской областях.

Читайте такжеВ Минске договорились о создании фиксирующего субъектность ОРДЛО органа - СМИ опубликовали документВ соответствии с законодательством Украины на временно оккупированной территории Украины, узурпировав выполнения властных функций, действуют оккупационные органы власти Российской Федерации.

Следовательно, украинское законодательство делает невозможным признание в любой форме любых органов власти так называемых ЛНР, ДНР, ОРДЛО и проч. Все переговоры по обеспечению прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии должны вестись исключительно с Российской Федерацией и ее представителями.

Легитимность представителей так называемых ОРДЛО может быть признана только в том случае, если они предназначены законными представителями Украины или законными органами власти нашего государства".

"Слуги народа" считают, что политики осознают совещательный характер создаваемого "консультативного совета", однако он может поставить под сомнение антироссийские санкции.

"Вместе с тем, по нашему убеждению, реализация на практике обнародованного украинскими СМИ положения об упомянутом Консультативном совете закладывает основу для того, чтобы поставить под сомнение закрепленную в законодательстве Украины позицию нашего государства о том, что на востоке Украины происходит вооруженная агрессия со стороны Российской Федерации, которая временно оккупировала Автономную Республику Крым, город Севастополь и территории в Донецкой и Луганской областях.

Такой подход может поставить под сомнение продолжение санкций наших западных партнеров. Кроме того, он никоим образом не решает безопасности составляющую конфликта на Донбассе".

В связи с этим ряд нардепов от Слуги народа обратились к президенту.

Читайте также"Капитуляция и госизмена": соцсети "взорвались" из-за новых договоренностей по Донбассу

"В связи с этим мы обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости, в условиях противоречивой общественной реакции на последние Минские инициативы, дать поручение представителям Украины в Трехсторонний контактной группе и всем переговорщикам Украины вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений по создание Консультативной группы способом и в формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам.

Также призываем Президента Украины Владимира Зеленского обязать делегацию Украины на переговорах с Российской Федерацией проводить на регулярной основе консультации и информировать Верховную Раду Украины относительно подходов и состояния переговоров".

Соответствующее обращение на своих страницах в Facebook разместили нардепы: Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносильская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины рассказали о результатах очередного заседания ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Слуга народа Донбасс ОРДЛО новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Переговоры только с РФ": в Слуге народа взбунтовались из-за создания совета с ОРДЛО». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:54
Украина полностью запретит все полеты из-за коронавируса: названа дата
19:43
Украина решила купить у США газа больше, чем помещается в терминалы Видео
19:29
Бакс по 30 гривен: эксперты предупредили о риске обвала курса
19:00
В Минздраве закончили антикоронавирусный закон: детали документа
18:56
"Переговоры только с РФ": в Слуге народа взбунтовались из-за создания совета с ОРДЛО
18:55
Зеленский одобрил скандальный закон об образовании, устраняющий русские школы
18:55
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 2 выпуск 13-03-2020 - первая вечеринка Видео
18:44
Экономист рассказал, будут ли перебои с продуктами во время карантина Видео
18:18
Драка на презентации платформы Сивохо: суд решил судьбу ветерана АТО
17:40
Свободное падение: курс гривны к доллару еще снизился
17:34
Алкоголь и секс: в Слуге народа дали рецепт борьбы с коронавирусом
17:33
Первая родительская суббота Великого поста – как все сделать правильно Видео
17:31
Директора ООО подозревают в хищении более 7 млн гривен - Фильчаков
17:22
Как пережить коронавирус: почему "битвы" в маркетах не нужны Видео
17:14
"Многие потеряют близких": Джонсон высказался по поводу пандемии коронавируса
17:11
Первая смерть от коронавируса: СМИ рассказали, что происходит в Радомышле Видео
17:10
Создатели Final Fantasy VII Remake представили три красочные темы для PS4
17:07
"Тезисы российской пропаганды": у Авакова распекли Сивохо из-за Донбасса
16:58
Starset презентуют в Киеве новый альбом новости компании
16:48
СБУ взялась за связанного с "Эпицентром" бизнесмена Бурму из-за коррупции на таможне - СМИ
16:31
"Петя не выдержал": как в Сети высказались о первой смерти от коронавируса в Украине Видео
16:30
У ручкавшегося с Трампом президента Бразилии подтвердили коронавирус
16:28
Рост цен от 30% до 100%: экономист рассказал о последствиях карантина
16:22
Саммит "нормандской четверки" под угрозой из-за коронавируса: что известно
16:13
Коронавирус в Украине: стало известно, кто в зоне наибольшего риска
16:12
"Капитуляция и госизмена": соцсети "взорвались" из-за новых договоренностей по Донбассу
16:01
У Зеленского рассказали, когда Украина вернет всех пленных из ОРДЛО
15:32
Чехия и Молдова приняли радикальное решение в борьбе с коронавирусом
15:31
В Украине первая смерть от коронавируса Видео
15:25
Еще не капитуляция, но уже угроза: чем опасны прямые консультации Украины с ОРДЛО мнение
15:20
Украина закрывает границу: что решили в СНБО из-за коронавируса
15:06
"Не только Цой и Высоцкий": Ницой рассказала, какие "щупальца русского мира" грозят украинцам
14:50
Слух: Death Stranding стала огромным провалом для Sony в плане продаж
14:47
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: обольщение и судьбоносное знакомство
14:37
Санкции за агрессию против Украины: в ЕС приняли важное решение
14:36
Без контакта: медики выявили новый шокирующий способ передачи китайского коронавируса
14:20
Как не заразиться коронавирусом в спортзале: ценные указания Видео
14:07
Не уберегли: Лукашенко подозревают в заболевании коронавирусом - СМИ
13:59
Из Украины выслали еще одного российского тележурналиста: названа причина Видео
13:56
Рябошапку на посту генпрокурора может заменить его заместитель: названо имя
13:42
Кернес сдался: в Харькове закроют детские сады и школы на карантин
13:41
Коронавирус - бактериологическая мировая война Азии против Европы? мнение
13:38
Бывший сотрудник Naughty Dog жестко раскритиковал работу над The Last of Us Part II
13:32
Зеленский грозит "жесткими выводами" зарабатывающим на Covid-19
13:02
В еще одном городе Украины зафиксировали подозрение на коронавирус
13:02
На Донбассе закроют все пункты пропуска из-за коронавируса: кого не пустят Видео
13:00
Стало известно, куда улетел Порошенко вместо допроса в ГБР
12:47
"Х*й вам": Сергей Шнуров ответил на предложение уйти из партии
12:39
СМИ: возвращением культовой серии хорроров Silent Hill занимается сама Sony
12:37
Паника из-за Covid-19: украинцы массово отказываются от путевок на лето Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять