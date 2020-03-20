Гнев и ненависть в Одессе: пассажиры избивают водителей троллейбусов и ложатся на рельсы

В Одессе недовольные пассажиры крушат троллейбусы / Одесгорэлектротранс

В Одессе в связи с ограничениями в работе общественного транспорта из-за карантина разгневанные пассажиры нападают на водителей троллейбусов и разбивают в них окна.

По данным пресс-службы коммунального предприятия Одесгорэлектротранс, в пятницу на улице Архитекторской пассажирка, которую не пустили в троллейбус маршрута №12, избила женщину-водителя. Злоумышленница скрылась, на место происшествия вызвали сотрудников полиции. Как отмечается, водитель троллейбуса пребывает в стрессовом состоянии.

"Произошло еще два инцидента, во время которых повреждены два троллейбуса маршрута №10", - рассказали в пресс-службе. В частности, в центре города - на Приморской улице – мужчина с силой оттянул дворники на лобовом стекле троллейбуса и отпустил, в результате чего треснуло стекло. Во время второго инцидента хулиганы разбили зеркало бокового вида.

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/ Думская

"К большому сожалению, работники предприятия, особенно водители и кондукторы, столкнулись с откровенно хулиганскими и аморальными поступками со стороны пассажиров - угрозы и запугивания, издевательства и избиение. Страдают не только люди, но и техника, в которую бросают камни, сбивают зеркала. Это уже не говоря о задержках движения", - подчеркивается в сообщении.

/ Фейсбук А.Архангельского

В свою очередь очевидцы в Сети сообщают, что в районе Новощепного одного из одесситов не пустили в трамвай из-за отсутствия защитной маски. В знак протеста мужчина лег на рельсы, заблокировав движение транспорта.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве ситуация с пассажирскими перевозками из-за карантина и закрытого метро остается катастрофической.