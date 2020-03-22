Пьяные копы мочились на авто: в Николаеве полицейские подстрелили мужчину

Копы обстреляли мужчину из-за сделанного им замечания

В Николаеве в результате конфликта с дракой и стрельбой мужчина получил ранения и госпитализирован в больницу.

Участниками конфликта стали двое сотрудников полиции — старший лейтенант и сержант, которые распивали спиртное во дворе жилого дома, а через некоторое время почувствовали потребность справить малую нужду, не придумали ничего лучшего, как помочиться на стоящий во дворе автомобиль.

Как пишут Novosti-n, к ним из квартиры спустился хозяин авто, который заметил действия полицейских, после чего возникла ссора, которая быстро переросла в драку, а в ходе столкновения старший лейтенант полиции достал травматический пистолет Форт.

Увидев оружие, хозяин автомобиля попытался убежать, однако офицер полиции несколько раз выстрелил ему вслед, дважды попав в убегавшего мужчину, пишет издание.

Прибывшие на место происшествия патрульные задержали старшего лейтенанта полиции Ч. Участвовавший вместе с ним в конфликте сержант успел убежать.

Выяснилось, что оба полицейских, участвовавших в инциденте, проходят службу в роте полиции особого назначения. На момент происшествия оба были вне службы.

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Как уточняет отдел коммуникации ГУ НП в Николаевской области, пострадавший получил ранения в ногу и в туловище. На время расследования участвовавшие в драке полицейские вместе со своим непосредственным начальником отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Львова в ходе массовой драки молодчики "отметелили" полицейских.