Карантин без еды и воды: в Киеве 50 студентов в общежитии заперли на изоляцию

Общежитие закрыли на карантин после госпитализации одного из студентов / УНИАН

В Киеве в общежитии Киевского института музыки имени Глиэра закрыли более полусотни студентов на карантин.

Студентов закрыли на карантин 17 марта, они остались без питания, а воду кипятили из-под крана.

Только 20 марта силами бывших студентов организовали сбор средств и закупили продукты и воду.

Как рассказали находящиеся в общежитии студенты, нормы карантина в общежитии не соблюдаются – нарушают их должностные лица.

По словам одного из студентов, который остался на карантине в общежитии и попросил не называть его имени, утром 17 марта к ним пришли и сказали, что закрывают на карантин, и никто не сможет выходить. Сейчас студенты находятся на карантине 6-й день, пишет Украинская правда.

Читайте такжеКоронавирус из магазина: украинцам объяснили, как уберечьсяПо словам студента, их попросили покинуть общежитие, еще когда больного студента госпитализировали, но часть студентов (по его словам, около 60 украинцев и два десятка иностранцев) не смогли поехать из-за работы, каких-то проблемы, или потому что у них не было куда ехать.

Парень рассказал, что они не ожидали, что их закроют, поэтому каких-то больших запасов продовольствия у них не было – в результате жители общежития остались фактически без пищи.

По словам студента, руководство заведения никак их не поддержало в первые дни карантина. Но благодаря бывшему студенту института и другим волонтерам удалось собрать средства и для жителей общежития закупили продукты и воду.

В целом, по словам студента, перед введением карантина из общежития забрали с температурой 6 человек. Все остальные жители чувствуют себя хорошо.

По словам ректора университета Александра Злотника, проблема уже решена, студенты всем обеспечены, подозрения на коронавирус у госпитализированных не подтвердились, но карантин снимать не будут, чтобы их обезопасить.

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По словам ректора, всего в общежитии на карантине находится 66 человек (42 украинца: 40 студентов и 2 сотрудника института) и 24 иностранных студента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве одним из больных коронавирусом оказался студент, контактировавший с больной женщиной, умершей от коронавируса на Житомирщине.